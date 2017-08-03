Правительство Японии в полном составе подало в отставку
Ожидается, что в ближайшие часы будет объявлен новый состав правительства.
Ожидается, что в ближайшие часы будет объявлен новый состав правительства.
ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Правительство Японии в четверг в полном составе подало в отставку перед перестановками в кабинете министров, которые проводит
Ожидается, что в ближайшие часы будет объявлен новый состав правительства.
Подавшее в отставку правительство будет формально исполнять свои обязанности до второй половины дня. Тогда ожидается формирование нового кабинета, в котором, по данным японских СМИ, премьер планирует заменить более половины министров, включая глав оборонного и внешнеполитического ведомств.
Перестановки в японском правительстве проходят на фоне падения рейтинга правящей
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