Правительство Японии в полном составе подало в отставку

Источник: AP 2017

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Правительство Японии в четверг в полном составе подало в отставку перед перестановками в кабинете министров, которые проводит премьер-министр Синдзо Абэ. На экстренном заседании правительства все его члены подали соответствующие заявления, которые принял премьер, сообщила канцелярия главы кабмина.

Ожидается, что в ближайшие часы будет объявлен новый состав правительства.

Уход правительства в отставку в полном составе - процедура, необходимая для внесения перестановок в кабмин.

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Подавшее в отставку правительство будет формально исполнять свои обязанности до второй половины дня. Тогда ожидается формирование нового кабинета, в котором, по данным японских СМИ, премьер планирует заменить более половины министров, включая глав оборонного и внешнеполитического ведомств.