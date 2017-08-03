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06:07 (мск), источник: ТАСС

Правительство Японии в полном составе подало в отставку

Ожидается, что в ближайшие часы будет объявлен новый состав правительства.

Источник: AP 2017

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Правительство Японии в четверг в полном составе подало в отставку перед перестановками в кабинете министров, которые проводит премьер-министр Синдзо Абэ. На экстренном заседании правительства все его члены подали соответствующие заявления, которые принял премьер, сообщила канцелярия главы кабмина.

Ожидается, что в ближайшие часы будет объявлен новый состав правительства.

Уход правительства в отставку в полном составе - процедура, необходимая для внесения перестановок в кабмин.
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Подавшее в отставку правительство будет формально исполнять свои обязанности до второй половины дня. Тогда ожидается формирование нового кабинета, в котором, по данным японских СМИ, премьер планирует заменить более половины министров, включая глав оборонного и внешнеполитического ведомств.

Перестановки в японском правительстве проходят на фоне падения рейтинга правящей Либерально-демократической партии и ее лидера премьер-министра Синдзо Абэ. Внесением изменений в состав кабинета министров Абэ рассчитывает остановить падение рейтинга и вернуть доверие избирателей.

Комментарии
8
Иван Петров
Хороший пример для подражания.
Вот что значит: честь имеют.
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Брис Борисович
Японцы.Со времён кассет и видиков,не перестаю им удивляться.Молодцы.Что-то не пошло,дай дорогу другим,пусть рулят,поэтому и "Ведущие в мире".А против нашего правительства 80% и по хрену,попробуй выковырять...
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Сергей Сергеев
Да. Они сильны своей степенью ответственности.
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 Правительство Японии в полном составе подало в отставку
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