Первым замначальника железных дорог Монголии назначен депутат ЗС Приангарья
Депутат ЗС Иркутской области Игорь Милостных назначен первым заместителем начальника железных дорог Монголии.
Депутат ЗС Иркутской области Игорь Милостных назначен первым заместителем начальника железных дорог Монголии.
Как сообщает 3 августа 2017 года
АО «Монгольские Железные Дороги» — предприятие с равными долями взноса участников с российской и монгольской стороны в уставном капитале. Российская сторона регулярно направляет в руководящий состав дороги своих представителей. В течение ближайших трех лет представителем РЖД в руководстве железных дорог Монголии будет Игорь Милостных, который в апреле 2014 года стал почетным железнодорожником Монголии. До работы на руководящей должности в ВСЖД он занимал должность заместителя начальника ВСЖД по Тайшетскому региону, а также возглавлял ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания». Деятельность и достижения Игоря Милостных отмечены отраслевыми наградами.
Напомним, в 1949 году было подписано межгосударственное соглашение о сотрудничестве между СССР и Монгольской Народной Республикой. Со временем принципы взаимодействия остаются неизменными, они предусматривают интенсивное сотрудничество железнодорожного транспорта Монголии и России.