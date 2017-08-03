Первым замначальника железных дорог Монголии назначен депутат ЗС Приангарья

АО «Монгольские Железные Дороги» — предприятие с равными долями взноса участников с российской и монгольской стороны в уставном капитале. Российская сторона регулярно направляет в руководящий состав дороги своих представителей. В течение ближайших трех лет представителем РЖД в руководстве железных дорог Монголии будет Игорь Милостных, который в апреле 2014 года стал почетным железнодорожником Монголии. До работы на руководящей должности в ВСЖД он занимал должность заместителя начальника ВСЖД по Тайшетскому региону, а также возглавлял ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания». Деятельность и достижения Игоря Милостных отмечены отраслевыми наградами.