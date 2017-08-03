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06:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

Первым замначальника железных дорог Монголии назначен депутат ЗС Приангарья

Депутат ЗС Иркутской области Игорь Милостных назначен первым заместителем начальника железных дорог Монголии.

Источник: Reuters

Как сообщает 3 августа 2017 года пресс-служба областного парламента, к исполнению обязанностей он приступит в ближайшее время.

АО «Монгольские Железные Дороги» — предприятие с равными долями взноса участников с российской и монгольской стороны в уставном капитале. Российская сторона регулярно направляет в руководящий состав дороги своих представителей. В течение ближайших трех лет представителем РЖД в руководстве железных дорог Монголии будет Игорь Милостных, который в апреле 2014 года стал почетным железнодорожником Монголии. До работы на руководящей должности в ВСЖД он занимал должность заместителя начальника ВСЖД по Тайшетскому региону, а также возглавлял ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания». Деятельность и достижения Игоря Милостных отмечены отраслевыми наградами.

Напомним, в 1949 году было подписано межгосударственное соглашение о сотрудничестве между СССР и Монгольской Народной Республикой. Со временем принципы взаимодействия остаются неизменными, они предусматривают интенсивное сотрудничество железнодорожного транспорта Монголии и России.

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