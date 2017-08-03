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07:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Судебное заседание по иску КПРФ к ЗС Приангарья отложили на 8 августа

Стороны по делу должны предоставить дополнительные документы.

Источник: IrkutskMedia.ru

Перерыв до 8 августа объявлен в судебном заседании по иску КПРФ к Законодательному собранию Иркутской области, связанного с отказом в проведении референдума о возврате прямых и всенародных выборов мэра Иркутска сегодня, 3 августа. Обе стороны судебного разбирательства должны предоставить по делу дополнительные документы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, что судебное заседание было назначено на 3 августа. Соответствующий иск был принят к производству.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что обком КПРФ подал иск в Иркутский областной суд на Законодательное собрание региона. Коммунисты намерены обжаловать незаконное и неправовое, с их точки зрения, решение депутатов об отказе в проведении референдума о возврате прямых и всенародных выборов мэра Иркутска и других городов области.

Спикер ЗС Сергей Брилка заявил, что в Иркутске есть демократия, просто ей нужно правильно пользоваться. Он отметил, что Заксобрание — это серьезный орган, который не может менять избирательное законодательство каждый год. В сложившемся положении вещей, сказал Сергей Брилка, демократия в Иркутске осуществляется через выборы самых достойных людей города в депутаты Думы.

Напомним, что депутаты Законодательного собрания Иркутской области отклонили законопроект о возврате прямых выборов мэра областного центра. Против инициативы проголосовало 26 парламентариев, «за» — всего девять. Двое воздержались, еще двое не голосовали. Стоит отметить, что вопрос практически не обсуждался.

В начале апреля 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил о необходимости проведения референдума по вопросу возвращения прямых выборов мэра Иркутска и сохранения этой процедуры в других муниципалитетах региона.

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