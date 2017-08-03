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09:07 (мск), источник: БЕЛТА

Правительство Японии подало в отставку

Ожидается, что в ближайшие часы будет объявлен новый состав правительства. Уход правительства в отставку в полном составе — процедура, необходимая для внесения перестановок в кабмин.

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии в четверг в полном составе подало в отставку перед перестановками в кабинете министров, которые проводит премьер-министр Синдзо Абэ, сообщает ТАСС.

Ожидается, что в ближайшие часы будет объявлен новый состав правительства. Уход правительства в отставку в полном составе — процедура, необходимая для внесения перестановок в кабмин. Подавшее в отставку правительство будет формально исполнять свои обязанности до второй половины дня. Тогда ожидается формирование нового кабинета, в котором, по данным японских СМИ, премьер планирует заменить более половины министров, включая глав оборонного и внешнеполитического ведомств.

Перестановки в японском правительстве проходят на фоне падения рейтинга правящей Либерально-демократической партии и ее лидера — премьер-министра Синдзо Абэ. Внесением изменений в состав кабинета министров Синдзо Абэ рассчитывает остановить падение рейтинга и вернуть доверие избирателей.

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