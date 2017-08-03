Правительство Японии подало в отставку

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии в четверг в полном составе подало в отставку перед перестановками в кабинете министров, которые проводит премьер-министр Синдзо Абэ, сообщает ТАСС.

Ожидается, что в ближайшие часы будет объявлен новый состав правительства. Уход правительства в отставку в полном составе — процедура, необходимая для внесения перестановок в кабмин. Подавшее в отставку правительство будет формально исполнять свои обязанности до второй половины дня. Тогда ожидается формирование нового кабинета, в котором, по данным японских СМИ, премьер планирует заменить более половины министров, включая глав оборонного и внешнеполитического ведомств.