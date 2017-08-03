Меняем метры на километры

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Мэрия Москвы рассматривает дополнительный вариант расселения в рамках программы реновации, сообщил «Ъ» один из столичных чиновников. «Обсуждаемый механизм позволяет жильцам сносимого дома выбрать новую квартиру с большей площадью без доплаты», — пояснил он. Но, оговаривается собеседник «Ъ», переехать придется в более дешевый и дальний район. Если городские власти утвердят этот вариант, то не исключено внесение дополнений в подписанное вчера мэром Сергеем Собяниным постановление, регулирующее процесс реновации, либо этот механизм будет описан отдельным нормативным актом. В стройкомплексе Москвы отказались комментировать эту информацию.



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Ранее власти анонсировали вариант, когда жители сносимых домов смогут переехать в квартиры побольше в своем районе с доплатой, воспользовавшись льготными условиями по ипотеке. Этот вариант также остается в повестке обсуждения чиновников, говорит собеседник «Ъ», добавляя, что сейчас идут консультации с АИЖК и крупными банками на предмет создания специальных ипотечных продуктов для переселенцев.



Городские власти объявили о проведении реновации жилья весной 2017 года и в кратчайшие сроки подготовили и внесли в Госдуму законопроект, регулирующий снос пятиэтажек в рамках нового этапа обновления жилищного фонда. Первоначально предполагалось снести 7,9 тыс. жилых домов площадью 25 млн кв. м, общий объем квартир для расселения жильцов при этом оценивался в 35,14 млн кв. м. Затем чиновники скорректировали планы, по итогам голосования под снос пойдут 5144 дома — кроме пятиэтажек, около ста девятиэтажных домов, часть двух- и трехэтажных строений. Для расселения этого фонда нужно более 15 млн кв. м. Дома планируют расселять в пределах района, обменивая жилье в сносимом доме на равнозначное (по числу комнат и жилой площади). В мае мэр Сергей Собянин обещал внести поправку, которая предусмотрит обмен как на равнозначное, так и на равноценное жилье по выбору жильцов. Очередность сноса планируется составить до конца 2019 года, список площадок для строительства новых домов планируется составить к 1 октября.



В первую волну расселения пятиэтажек еще при мэре Юрии Лужкове существовала схема, когда переселенцы могли выбрать квартиру большей площади, вспоминает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Тогда этой опцией воспользовалось около 20% переселенцев, некоторые предпочли жилье большего размера, в том числе и в Подмосковье. Алексей Попов Руководитель аналитического центра ЦИАН

По его словам, применение этой схемы может быть продиктовано тем, что у застройщика, аффилированного с правительством Москвы, — казенного предприятия «Управление гражданского строительства» — прямо сейчас есть квартиры в готовых домах только в периферийных районах. В Северном административном округе — на Базовской улице, на юго-востоке — в Некрасовке, на западе — в Солнцево. «Строительство новых домов займет несколько лет, а эти готовы и могут быть интегрированы в программу», — рассуждает Алексей Попов, добавляя, что в указанных проектах жилье стоит в диапазоне 100−120 тыс. руб. за 1 кв. м, а средняя цена в пятиэтажках, утвержденных под снос, на 30−40% выше.

Если этот вариант утвердят, воспользоваться им смогут жители всех округов, говорит управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая. «В Москве в пределах округа дорогостоящие районы часто соседствуют с менее уютными», — указывает она. Так, Зюзино граничит с менее престижными Нагорным районом и Котловкой, из Фили-Давыдково можно переселиться в дальний Можайский район, из Покровского-Стрешнево — в Южное Тушино, из Алексеевского — в Богородское. Даже в пределах Центрального округа из престижного Пресненского или Тверского района можно переезжать в более дешевые Басманный, Мещанский или Красносельский.

Но какими бы контрастными ни были соседние районы с точки зрения транспортной доступности, благоустройства и экологии, разница в цене едва ли превысит 15%. Мария Литинецкая Управляющий партнер «Метриум Групп»

Все опрошенные «Ъ» эксперты убеждены, что вариант увеличения жилплощади без доплаты за счет переезда в более удаленный район выберет больший процент переселенцев, чем в первую волну реновации.

Текущая программа предполагает предоставление равной по площади квартиры, а не из расчета 18 кв. м на человека. Для жителей, которым необходимо увеличить площадь квартир, вариант может оказаться привлекательным. Алексей Попов Руководитель аналитического центра ЦИАН