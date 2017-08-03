В Исаакиевском соборе опровергли слухи о массовом увольнении сотрудников

О том, что в Исаакиевском соборе начались массовые увольнения, стало известно вчера около восьми часов вечера. По некоторым данным, работы лишились более десяти человек. Говорят, что сокращают отдел по культурным проектам.

Представитель пресс-службы музея уверяет, что никаких массовых увольнений нет и не предвидится. То, что уволили нескольких сотрудников, — правда. Но с ними расторгли трудовые соглашения исключительно по обоюдному решению, по соглашению сторон. Бывшая глава пресс-службы музея Мария Морозова сообщила, что ей тоже предлагали уволиться по соглашению сторон, пишет ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на ТАСС.