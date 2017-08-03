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11:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Исаакиевском соборе опровергли слухи о массовом увольнении сотрудников

Людей увольняют, но по обоюдному согласию.

Источник: Комсомольская правда

О том, что в Исаакиевском соборе начались массовые увольнения, стало известно вчера около восьми часов вечера. По некоторым данным, работы лишились более десяти человек. Говорят, что сокращают отдел по культурным проектам.

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Однако позднее представители государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» опровергли появившуюся в прессе информацию.

Представитель пресс-службы музея уверяет, что никаких массовых увольнений нет и не предвидится. То, что уволили нескольких сотрудников, — правда. Но с ними расторгли трудовые соглашения исключительно по обоюдному решению, по соглашению сторон. Бывшая глава пресс-службы музея Мария Морозова сообщила, что ей тоже предлагали уволиться по соглашению сторон, пишет ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на ТАСС.

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