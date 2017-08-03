В Исаакиевском соборе опровергли слухи о массовом увольнении сотрудников
Людей увольняют, но по обоюдному согласию.
Людей увольняют, но по обоюдному согласию.
О том, что в Исаакиевском соборе начались массовые увольнения, стало известно вчера около восьми часов вечера. По некоторым данным, работы лишились более десяти человек. Говорят, что сокращают отдел по культурным проектам.
Сотрудники получают на руки трудовые книжки с единственным объяснением — сокращение.
Однако позднее представители государственного
Представитель