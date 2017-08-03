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09:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Вице-мэр Воронежа предложил установить в «Алых парусах» арт-объект «Калейдоскоп»

Вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов предложил городскому управлению экологии установить арт-объект «Калейдоскоп», созданный воронежской художницей-мозаисткой Татьяной Федечкиной, в одном из воронежских парков.

Источник: пресс-служба мэрии Воронежа

Замглавы города призвал рассмотреть возможность установки объекта в «Алых парусах», сообщила пресс-служба мэрии в среду, 2 августа. Татьяна Федечкина предложила сотрудничество с администрацией города в части оформления парковых зон во время приема граждан.

— При создании своих работ, в том числе этого калейдоскопа, я применяю вторичные ресурсы — бывшее в употреблении стекло и керамику. Считаю, что в Год экологии мой проект будет особенно интересен, — отметила художница.

В 2017 году Татьяна Федечкина представила на конкурс на соискание премии главы города в области охраны окружающей среды мозаику «Бабочка», установленную на Чернавской дамбе.

— Задача власти — не только поддерживать любимые места отдыха горожан в чистоте, но и вместе с жителями Воронежа делать их еще интереснее и современнее, — подчеркнул Алексей Антиликаторов.

Он отметил, что в ближайших планах администрации — приведение в порядок сквера у озера на Минской. На завершающей стадии находится реконструкция второй очереди сквера «Чайка». По словам Алексея Антиликаторова, на приведение в порядок всех зеленых зон города пока не хватает средств.

— Но мы постараемся и дальше работать так, чтобы Воронеж сохранял статус одного из самых озелененных городов, — добавил вице-мэр.

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