Вице-мэр Воронежа предложил установить в «Алых парусах» арт-объект «Калейдоскоп»

Источник: пресс-служба мэрии Воронежа

Замглавы города призвал рассмотреть возможность установки объекта в «Алых парусах», сообщила пресс-служба мэрии в среду, 2 августа. Татьяна Федечкина предложила сотрудничество с администрацией города в части оформления парковых зон во время приема граждан.

— При создании своих работ, в том числе этого калейдоскопа, я применяю вторичные ресурсы — бывшее в употреблении стекло и керамику. Считаю, что в Год экологии мой проект будет особенно интересен, — отметила художница.

В 2017 году Татьяна Федечкина представила на конкурс на соискание премии главы города в области охраны окружающей среды мозаику «Бабочка», установленную на Чернавской дамбе.

— Задача власти — не только поддерживать любимые места отдыха горожан в чистоте, но и вместе с жителями Воронежа делать их еще интереснее и современнее, — подчеркнул Алексей Антиликаторов.

Он отметил, что в ближайших планах администрации — приведение в порядок сквера у озера на Минской. На завершающей стадии находится реконструкция второй очереди сквера «Чайка». По словам Алексея Антиликаторова, на приведение в порядок всех зеленых зон города пока не хватает средств.