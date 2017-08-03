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08:53 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев посетит с рабочим визитом Артемовский и Реж

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа, ИА УралПолит.Ru. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев 4 августа совершит рабочую поездку в Артемовский.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, Евгений Куйвашев посетит машиностроительный завод «Вентпром» и сервисное локомотивное депо «Артемовский», где проходит модернизация. Лидер региона производственные площадки и встретится с рабочими.

В этот же день врио губернатора посетит Режевской городской округ, чтобы оценить ход реализации программы комплексного развития муниципалитета.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», ранее Свердловское правительство приняло ряд мер, по оказанию «Вентрому» помощи в освоении новых рынков. Завод выпускает вентиляторы для тоннелей, метрополитенов, шахт, газоотсасывающие вентиляторы и пылеуловители. Работа предприятия оказалась под угрозой срыва после того, как в ноябре 2016 года его глава Олег Горшков заявил о попытке рейдерского захвата «Вентпрома» со стороны ООО «Гросс».

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