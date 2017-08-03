Цыбко: Ни на что не рассчитываю, потому что приговор не заказывал

Источник: dostup1.ru

Бывший член Совета Федерации Константин Цыбко, обвиняемый в получении более 27 млн рублей взяток, пришел на оглашение приговора без вещей и на позитиве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» из Озерска (ЗАТО, Челябинская область).

На вопрос журналистов о том, на какое решение суда он рассчитывает, Цыбко отшутился, сказав, что «рассчитывает тот, кто заказывает приговор».

Он также добавил, что вместо вещей для содержания под стражей взял «полный портфель компромата» на силовиков.

Напомним, экс-сенатора судят за получение взяток на 27,5 млн рублей от бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова и владельца «Магнитостроя» Олега Лакницкого. Прокурор требует для политика 14 лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа и конфискации имущества.