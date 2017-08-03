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10:05 (мск), источник: ЮГА.ру

За месяц никто не захотел возглавить Приморско-Ахтарский район

В Краснодарском крае сроки избрания главы Приморско-Ахтарского района оказались сорваны из-за отсутствия претендентов.

Источник: ЮГА.ру

Прием документов от претендентов на должность главы Приморско-Ахтарского района осуществлялся с 3 по 31 июля. Однако к 31 июля в конкурсную комиссию не поступило ни одного заявления от претендентов.

«В связи с этим 15 августа комиссия рассмотрит вопрос о признании конкурса несостоявшимся, и пост главы останется вакантным до проведения нового конкурса», — сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на официальный ответ от администрации на соответствующий запрос издания.

Среди требований к претендентам на должность были: наличие высшего образования, стажа не менее пяти лет на руководящих должностях в организациях в сфере финансов, права, промышленного производства, социальной сферы, приветствовался также стаж работы на должностях муниципальной службы высшей группы либо должностях государственной гражданской службы.

Как сообщали Юга.ру, 17 мая Валерий Спичка, который являлся главой района, попросил освободить его от должности. Это произошло после рабочего объезда Приморско-Ахтарского района губернаторомКраснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава региона посетил центральную районную больницу, осмотрел площадку строительства муниципальной школы, реконструируемую набережную и детско-юношескую спортивную школу. После чего Кондратьев раскритиковал состояние ЦРБ и проект школы, который не соответствует типовому.

24 мая и.о. главы Приморско-Ахтарского района стал первый заместитель главы района Евгений Путинцев.

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