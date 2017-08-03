За месяц никто не захотел возглавить Приморско-Ахтарский район
В Краснодарском крае сроки избрания главы
В Краснодарском крае сроки избрания главы
Прием документов от претендентов на должность главы
«В связи с этим 15 августа комиссия рассмотрит вопрос о признании конкурса несостоявшимся, и пост главы останется вакантным до проведения нового конкурса», — сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на официальный ответ от администрации на соответствующий запрос издания.
Среди требований к претендентам на должность были: наличие высшего образования, стажа не менее пяти лет на руководящих должностях в организациях в сфере финансов, права, промышленного производства, социальной сферы, приветствовался также стаж работы на должностях муниципальной службы высшей группы либо должностях государственной гражданской службы.
Как сообщали Юга.ру, 17 мая Валерий Спичка, который являлся главой района, попросил освободить его от должности. Это произошло после рабочего объезда
24 мая и.о. главы