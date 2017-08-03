Пересмотр европейской истории в Польше: что об этом думают в Молдове

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович отметил, что тысячи наших соотечественников погибли, освобождая Польшу. В числе погибших числится один из самых известных героев СССР уроженец Молдавии Иван Сидорович Солтыс, который погиб, закрыв грудью дуло пулемета. Он был похоронен в Польше.

Представитель названного комитета отметил, что до сих пор ни одна официальная структура в Молдове не сделала заявление относительно польской инициативы.

Он также сообщил, что представители гражданского общества РМ обратятся к Министерству иностранных дел и Европейской интеграции с требованием направить заявление польскому правительству с осуждением данной инициативы.

Участники видеомоста отметили, что битва за историю идёт в Евросоюзе полным ходом, и действия Польши в этом направлении стали наглядным примером человеческой беспамятности.

В середине июля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников на польской территории. Через три месяца после вступления закона в силу около 230-ти памятников солдатам Красной Армии могут быть демонтированы. Руководство современной Польши пытается пустить под бульдозер память о людях, спасших Европу и мир от «коричневой чумы».

Россия, Белоруссия, Израиль, ОДКБ в лице глав МИД выразили решительный протест, призвав прекратить осквернение памятников и объединить усилия в борьбе с возрождением фашизма в любых проявлениях. Это уже не первый случай, когда в странах Восточной Европы и Балтии власти ведут борьбу с монументами советским солдатам, когда в угоду политической конъюнктуре фальсифицируются исторические факты и принижается роль СССР в победе над фашизмом.