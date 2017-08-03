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10:24 (мск), источник: РИА Новости

Премьер Японии сформировал новый кабмин, сменив глав МИД и Минобороны

ТОКИО, 3 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сформировал новый кабинет министров, сменив глав МИД и министерства обороны.

Источник: AFP 2017

Соответствующее объявление было сделано генеральным секретарем японского правительства Ёсихидэ Сугой в ходе пресс-конференции в четверг, трансляция велась телеканалом NHK.

Ранее в четверг кабинет министров Японии провел экстренное заседание, в ходе которого министры вручили Синдзо Абэ прошения об отставке. Утром в этот же день состоялось также экстренное собрание правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), в ходе которого было объявлено о новых назначениях на руководящие посты.

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Новым главой МИД Японии стал Таро Коно, который ранее исполнял обязанности главы министерства по административным реформам. Бывший глава МИД Японии Фумио Кисида, который считается одним из главных кандидатов на пост председателя ЛДП в будущем, назначен главой Совета по политике партии.

Новым министром обороны назначен Ицунори Онодэру, который ранее уже занимал эту должность с декабря 2012 года почти в течение двух лет. До перестановок в правительстве он исполнял обязанности главы политсовета ЛДП.

Свои посты сохранили вице-премьер и министр финансов Таро Асо, генеральный секретарь японского правительство Ёсихидэ Суга и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, отвечающий также за экономическое сотрудничество с Россией.

Министром по административным делам Японии назначена Сэйко Нода, которая не входит ни в одну из партийных фракций. Министром по восстановлению экономики стал Тосимицу Мотэги.

Министром по делам Окинавы и Северных территорий, как в Японии называют южные острова Курильской гряды, назначен Тэцума Эсаки.

Главой министерства, ответственного за подготовку Олимпийских игр в 2020 году в Токио, стал Сюнъити Судзуки.

Министром образования, культуры, спорта, науки и технологий стал Ёсимаса Хаяси, возглавлявший ранее министерство сельского хозяйства. Новым главой министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства стал Кэн Сайто. Министром транспорта остался Кэйити Исии.

Синдзо Абэ принял решение произвести перестановки в правительстве из-за падения рейтинга.  

Это было вызвано серией скандалов, в которых оказались замешаны как часть действующих министров, так и сам премьер. На прошлой неделе ушла в отставку министр обороны Томоми Инада. Она, как считается, участвовала в сокрытии от общественности важных материалов о перестрелке в Южном Судане во время пребывания там японских миротворцев.

Новый состав кабинета министров получит официальные полномочия после церемонии утверждения императором Японии Акихито.

Комментарии
1
Сергей Костенко
Здрасте, приехали, только что писали - весь кабмин в задЕ???
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