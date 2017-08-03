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10:21 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский дал команду достроить проблемные дома в Миассе

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский дал поручение держать на постоянном контроле ход строительства «проблемных» домов в Миассе.

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главы региона, в Миассе в настоящее несколько «проблемных» домов в разной степени готовности. Два из них расположены в микрорайоне № 11, в районе пересечения улиц Романенко, Победы и Инструментальщиков. Еще два находятся на территории ограниченной улицами Лихачева, 8-го Июля и бульваром Карпова. Глава Миасса Геннадий Васьков доложил, что два из четырех домов планируется сдать в течение текущего года. Достройка еще двух домов и расселение жителей, заключивших, у местных властей вызывает опасение. На один из них заключено 9 договоров долевого участия, на другой — 107.

«Два дома, находящихся в высокой степени готовности, необходимо достроить в этом году любой ценой, — заявил Борис Дубровский. — При этом нужно найти возможность, расселить в этих домах и тех 9 дольщиков, которые ждут сдачи третьего дома. По четвертому дому ситуация сложнее — необходимо искать инвестора».

Кроме того, глава региона поручил местным властям усилить контроль за деятельностью новых застройщиков в Миассе, тщательно оценивать их финансовые возможности и деловую репутацию.

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