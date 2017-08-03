Борис Дубровский дал команду достроить проблемные дома в Миассе

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главы региона, в Миассе в настоящее несколько «проблемных» домов в разной степени готовности. Два из них расположены в микрорайоне № 11, в районе пересечения улиц Романенко, Победы и Инструментальщиков. Еще два находятся на территории ограниченной улицами Лихачева, 8-го Июля и бульваром Карпова. Глава Миасса Геннадий Васьков доложил, что два из четырех домов планируется сдать в течение текущего года. Достройка еще двух домов и расселение жителей, заключивших, у местных властей вызывает опасение. На один из них заключено 9 договоров долевого участия, на другой — 107.