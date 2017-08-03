Борис Дубровский дал команду достроить проблемные дома в Миассе
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский дал поручение держать на постоянном контроле ход строительства «проблемных» домов в Миассе.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский дал поручение держать на постоянном контроле ход строительства «проблемных» домов в Миассе.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
«Два дома, находящихся в высокой степени готовности, необходимо достроить в этом году любой ценой, — заявил Борис Дубровский. — При этом нужно найти возможность, расселить в этих домах и тех 9 дольщиков, которые ждут сдачи третьего дома. По четвертому дому ситуация сложнее — необходимо искать инвестора».
Кроме того, глава региона поручил местным властям усилить контроль за деятельностью новых застройщиков в Миассе, тщательно оценивать их финансовые возможности и деловую репутацию.