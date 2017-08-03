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11:55 (мск), источник: ЮГА.ру

В Новопокровском районе чиновница задекларировала 6 млн кв. метров земли. Это как три Монако

Первый заместитель главы Новопокровского района Оксана Варавина представила декларацию о доходах за 2016 год, согласно которой владеет 5 952 362 кв. м земли.

Источник: Юга.ру

Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Новопокровского района. Согласно документу, доход чиновницы за 2016 год составил 14, 4 млн рублей, а площадь земельных участков, указанных в документе равна 5 952 362 кв. м земли.

В декларации также указывается, что Варавина владеет жилым домом площадью 204 кв. метра, нежилым зданием площадью примерно 230 кв. метров, охладительным цехом, двумя коровниками, двумя телятниками, котельной, кормоцехом, санпропускником и осеминаторской. Во владении Варавиной указывается и несколько автомобилей: Subaru Forester, Hyundai Galloper, четыре автомобиля ГАЗ, КамАЗ, SDLG погрузчик, комбайн ACROS и 7 тракторов.
При этом в документе отсутствует информация о доходах и имуществе супруга и детей чиновницы.

Из декларации о доходах за 2016 год главы Новопокровского района Александра Сотникова следует, что он за год заработал всего 10, 6 млн рублей, владеет земельными участками общей площадью 8 736 кв. м земли, зданием гостиницы и ресторана, нежилым зданием, двумя квартирами 27 и 136 кв. метров, жилым домом 288 кв. метров, четырьмя тракторами и автомобилем ВАЗ.

Оксана Варавина работает в администрации района с 2000 года. С 2011 года она занимает должность первого заместителя главы муниципального образования Новопокровский район. В ее должностные обязанности входит разработка стратегических направлений социально-экономического развития муниципалитета, формирование бюджета, разработка районных приоритетов по поддержке и развитию малого предпринимательства, создание и развитие малого бизнеса. Замужем, имеет дочь и сына, сообщается на сайте администрации.

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