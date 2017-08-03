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10:55 (мск), источник: ЕАН

Евгений Куйвашев зарегистрирован кандидатом в губернаторы Свердловской области

Свердловский облизбирком только что зарегистрировал врио главы региона Евгения Куйвашева кандидатом в губернаторы. Чиновник получил соответствующее удостоверение.

Таким образом, Куйвашев стал последним, шестым зарегистрированным кандидатом. Ранее удостоверения получили представитель «Зеленых» Константин Киселев, «жириновец» Игорь Торощин, представитель «Российской партии пенсионеров за справедливость» Дмитрий Сергин, коммунист Алексей Парфенов, «эсер» Дмитрий Ионин. Выборы главы региона состоятся 10 сентября.

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