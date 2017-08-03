Погасить все долги по зарплате потребовал губернатор
Максимально короткие сроки дал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий всем работодателям в регионе, имеющим задолженность перед сотрудниками, сообщает
Максимально короткие сроки дал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий всем работодателям в регионе, имеющим задолженность перед сотрудниками, сообщает
Ситуация с долгами по зарплате перед работниками организаций всех форм собственности находится на постоянном контроле правительства Новосибирской области. Об этого говорилось 2 августа на совещании, посвященном данной теме, в том числе выработке комплекса мер по ликвидации возникшей задолженности.
В совещании приняли участие представители налоговых и
С января 2017 года полностью ликвидирована задолженность в 58 организациях, выплачено 259 миллионов рублей задержанной заработной платы.
Сейчас из 14
«Вопрос находится под постоянным жестким контролем президента и правительства страны, который будет усиливаться. Потому что это связано с судьбой простых людей, тружеников разных профессий. Конечно, у каждого коллектива своя история задолженности, но какой бы она ни была, разрешать ее предстоит тем руководителям, которые сегодня возглавляют коллективы», — подчеркнул Владимир Городецкий, обращаясь к участникам заседания.