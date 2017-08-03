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11:36 (мск), источник: VN.ru

Погасить все долги по зарплате потребовал губернатор

Максимально короткие сроки дал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий всем работодателям в регионе, имеющим задолженность перед сотрудниками, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ситуация с долгами по зарплате перед работниками организаций всех форм собственности находится на постоянном контроле правительства Новосибирской области. Об этого говорилось 2 августа на совещании, посвященном данной теме, в том числе выработке комплекса мер по ликвидации возникшей задолженности.

В совещании приняли участие представители налоговых и контрольно-надзорных органов, Следственного комитета, прокуратуры, Фонда социального страхования, представители областных исполнительных органов государственной власти.

По данным Новосибирскстата, зарегистрированная задолженность по выплате заработной платы составляла по состоянию на 1 июля 99,6 миллиона рублей, уменьшившись за июнь на 19,6 миллиона (16,5%).

С января 2017 года полностью ликвидирована задолженность в 58 организациях, выплачено 259 миллионов рублей задержанной заработной платы.

Сейчас из 14 организаций-должников четыре находятся в стадии банкротства или ликвидации. На них приходится 43,4 миллиона рублей (44%) всех долгов по зарплате в регионе. В государственных и муниципальных учреждениях заработная плата работникам выплачивается своевременно.

«Вопрос находится под постоянным жестким контролем президента и правительства страны, который будет усиливаться. Потому что это связано с судьбой простых людей, тружеников разных профессий. Конечно, у каждого коллектива своя история задолженности, но какой бы она ни была, разрешать ее предстоит тем руководителям, которые сегодня возглавляют коллективы», — подчеркнул Владимир Городецкий, обращаясь к участникам заседания.

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