Израильтянам разрешили шуметь в новогоднюю ночь

Праздник, который прежде израильтяне именовали «Сильвестром», а теперь все чаще зовут «нови год», не имеет в стране официального статуса и отмечается, главным образом, представителями миллионной общины выходцев из бывшего СССР.
«Община выходцев из СССР заслуживает того, чтобы государство считалось с нашими традициями, точно так же как оно считается с традициями репатриантов из других стран. Если государство поддерживает широкое и шумное празднование Мимуны, то нет причин не поддержать и празднование нашего Нового года», — приводятся в
Наступление нового года большинство израильтян отмечают осенью по еврейскому календарю и называют Рош