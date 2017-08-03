Губернатор Иркутской области доложит президенту РФ о ситуации с погорельцами 4 августа
Сергей Левченко выступит с докладом на совещании в Бурятии.
Сергей Левченко выступит с докладом на совещании в Бурятии.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко доложит президенту России Владимиру Путину о ситуации с переселением погорельцев на совещании в Бурятии в пятницу, 4 августа. Об этом рассказал на брифинге заместитель председателя правительства Приангарья Руслан Болотов, сообщает ИА IrkutskMedia.
«Губернатор будет выступать с докладом, доложит президенту о ситуации с погорельцами», — заявил Руслан Болотов.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что
Также напомним, что президент России Владимир Путин провел 15 мая в Иркутске совещание, темой которого стали действия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в связи с ликвидацией последствий пожаров и паводков на территории Зауралья. В нем приняли участие глава МЧС России Владимир Пучков, министр строительства и
Отметим, что погорельцы из Бубновки Иркутской области начали переезжать в новые квартиры 27 июля. Об этом на заседании комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области заявил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов. Руководил совещанием в режиме видеоконференцсвязи первый заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России Игорь Киржаков совместно с заместителем председателя правительства Иркутской области Русланом Болотовым, начальником Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентином Нелюбовым, которые находились в Иркутске. Всего на обеспечение погорельцев жильем из средств областного бюджета выделено 252,2 млн рублей.
Между тем 95 млн рублей выделено на переселение жителей, которые пострадали при пожаре в Бубновке. Субсидии направят из федерального бюджета региональной казне.