Губернатор Иркутской области доложит президенту РФ о ситуации с погорельцами 4 августа

Источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко доложит президенту России Владимиру Путину о ситуации с переселением погорельцев на совещании в Бурятии в пятницу, 4 августа. Об этом рассказал на брифинге заместитель председателя правительства Приангарья Руслан Болотов, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Губернатор будет выступать с докладом, доложит президенту о ситуации с погорельцами», — заявил Руслан Болотов.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что из-за высоких температур воздуха и усиления порывов ветра более 25 м/с на территории Республики Бурятия и Иркутской области 28 апреля произошел переход пожаров на пять населенных пунктов, в которых огнем были уничтожены более 78 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Из населенных пунктов в безопасные районы эвакуированы около 500 человек. В поселке Бубновка Киренского района Иркутской области сгорело 59 домов. Без крова остались сотни местных жителей, одна женщина пострадала. Сотрудники МЧС произвели полную эвакуацию населения. Электроснабжение уцелевших объектов в Бубновке было восстановлено. Ремонтные бригады заменили сгоревшие опоры и провода линий электропередачи.

Также напомним, что президент России Владимир Путин провел 15 мая в Иркутске совещание, темой которого стали действия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в связи с ликвидацией последствий пожаров и паводков на территории Зауралья. В нем приняли участие глава МЧС России Владимир Пучков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, министр финансов России Антон Силуанов, министр транспорта РФ Максим Соколов, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло. По словам главы государства, ни один человек, пострадавший от пожаров и паводков, не должен быть забыт.

Отметим, что погорельцы из Бубновки Иркутской области начали переезжать в новые квартиры 27 июля. Об этом на заседании комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области заявил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов. Руководил совещанием в режиме видеоконференцсвязи первый заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России Игорь Киржаков совместно с заместителем председателя правительства Иркутской области Русланом Болотовым, начальником Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентином Нелюбовым, которые находились в Иркутске. Всего на обеспечение погорельцев жильем из средств областного бюджета выделено 252,2 млн рублей.