В Ростовской области назначен новый министр природных ресурсов и экологии

До назначения на пост Михаил Фишкин был помощником губернатора. Начиная с 2000 года, он работал в исполнительных органах власти региона, в том числе в должности заместителя министра информационных технологий и связи Ростовской области. Является выпускником Ростовской государственной экономической академии.