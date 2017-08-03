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11:48 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области назначен новый министр природных ресурсов и экологии

На должность министра природных ресурсов и экологии Ростовской области назначен Михаил Фишкин. Соответствующий указ подписал губернатор региона Василий Голубев.

До назначения на пост Михаил Фишкин был помощником губернатора. Начиная с 2000 года, он работал в исполнительных органах власти региона, в том числе в должности заместителя министра информационных технологий и связи Ростовской области. Является выпускником Ростовской государственной экономической академии.

Напомним, в середине июля должность министра экологии и природных ресурсов стала вакантна поле расторжения трудового договора с Геннадием Урбаном по его инициативе.

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