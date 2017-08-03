Володин считает, что счастье депутата — в помощи избирателям

Источник: РИА "Новости"

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 3 августа. / ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что источником счастья для депутата должна быть помощь людям.

Для депутата знаете, какое счастье? Для депутата счастье, когда он может помочь человеку, гражданам. Это его призвание. Вячеслав Володин Председатель Госдумы

Спикер Госдумы сказал об этом в четверг, общаясь с участниками молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме». Тема смены молодых политиков сформулирована как «KPI счастья».

«И если он [депутат] получает от этого счастье и удовлетворение, значит, он правильно выбрал этот путь», — добавил Володин.

Кроме того, по мнению спикера Госдумы, для любого человека источник счастья находится в нематериальных вещах.

«Счастье — это состояние души. Когда вы влюблены, это и есть состояние счастья. Когда вы пришли на работу, она вам нравится и вы можете себя реализовать — это счастье», — отметил он.

Жалобы на «мертвый» сезон

Володин считает, что разговоры политиков про сложность проведения избирательной кампании в «мертвый» летний сезон перед сентябрьским единым днем голосования — всего лишь оправдание собственной неэффективной работы.

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Один из участников заметил, что проведение муниципальных, региональных и думских выборов в единый день голосования в сентябре осложняет кандидатам проведение избирательной кампании, так как она приходится на лето — сезон дач и отпусков. Володин в ответ напомнил, что во многих странах выборы проводятся именно осенью.

«Когда политик говорит, что время выбрано неудачно, не могут встретиться, дверь не открывают, это оправдание своей неэффективности», — сказал спикер Госдумы.

Володин рассказал, как избирался в городской совет Саратова в 1990 году, сразу после защиты кандидатской диссертации. Для регистрации на выборах нужно было провести собрание избирателей в присутствии члена городского избиркома и собрать 200 подписей. По словам спикера Госдумы, ему дважды отказывали в регистрации, лишь в последний день после третьего сбора подписей он был зарегистрирован. «По этому округу шел один из представителей райкома партии, там были уже какие-то планы на победу, но зарегистрировали», — сказал он.

Володин отметил, что он был молодым аспирантом и у него не было больших возможностей, в том числе финансовых, для ведения кампании. «Но было желание себя реализовать, была команда единомышленников, возможность приходить во дворы, продвигать свою повестку», — подчеркнул он. В итоге, по его словам, он победил на выборах с результатом 50,5%.

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Возрастной состав

По словам председателя Госдумы, доля молодых людей среди тех, кто выигрывает на выборах в органы муниципального самоуправления, составляет лишь 5−7%.

«У нас где-то 5−7% молодежи избирается в органы местного самоуправления. Это органы власти, которые очень много значат, от их эффективности зависит многое, но при этом это самая тяжелая работа», — сказал он.

Володин пояснил, что депутат местного органа самоуправления находится в постоянном контакте с избирателями, близок к ним.

Один из участников форума спросил спикера, каким он видит возрастной состав Госдумы примерно через десять лет. Сейчас, по словам молодого человека, средний возраст депутатов Госдумы текущего созыва составляет 53 года. Володин ответил, что не задумывался о возрасте коллег. «Надо не возраст оценивать, а оценивать способность принимать качественные решения и выполнять свои депутатские полномочия», — сказал он.