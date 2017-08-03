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11:32 (мск), источник: Вести Иркутск

23 общественные организации Иркутской области получили президентские гранты

В Иркутской области президентские гранты получили 23 общественные организации. Такое количество поощрений — впервые. Кто и за что их заслужил?

Источник: AP 2017

Почти два месяца он жил на лавочке в парке. Чтобы заработать на хлеб, брался за любую работу — помогал на рынке, грузил, таскал. 17-летний Илья Конякин — сирота. Сбежал в Ангарск из Тулуна. Хотел перевестись, чтобы учиться здесь. Не взяли. Так, без денег и крова над головой, бывший детдомовец оказался на улице, пока его не заметила женщина, проходившая мимо.

— Я лежал на лавочке. Она меня разбудила, говорит: «Ты откуда?». Я говорю, ниоткуда. Она — «А у тебя есть дом?». А я говорю — нет у меня ничего, — говорит подопечный приюта благотворительного фонда «Оберег» Илья Конякин.

Неравнодушная ангарчанка отвела бездомного в администрацию, и его определили в приют благотворительного фонда «Оберег». Сюда попадают такие как Илья. Те, кто оказался в трудной жизненной ситуации — матери с детьми, над которыми издеваются мужья, брошенные старики, потерявшие память.

— Таких организаций, как «Оберег», по стране уже порядка 20. Мы одни из крупных в стране. Скорее, самые крупные. Но самое главное — мы максимально эффективные, — говорит руководитель благотворительного фонда «Оберег» Александр Соболев.

Сегодня в «Обереге» собрались их коллеги, общественные организации из разных городов Иркутской области. Впервые сразу 23 из них получили президентские гранты, а это более 24 миллионов рублей.

— Серьёзная грантовая поддержка. Это от 300−400 тысяч рублей до 4−5−6 миллионов. Я думаю, что это серьёзнейшее подспорье для того, чтобы свои планы реализовать, — говорит заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Самый большой президентский грант получила «Большая Байкальская тропа», которая сделала доступным в регионе экотуризм. За 15 лет волонтёры соорудили почти 500 километров троп. И не только вокруг Байкала.

— Вот сейчас говорят — то ли Байкал закрыть, то ли открыть для богатых, ещё что-то. Но есть понятие экотуризма, когда у тебя правильно сделанная сеть троп, кемпинги, смотровые площадки, костровища — пожалуйста, — говорит руководитель общественной организации «Большая Байкальская тропа» Елена Чубакова.

Илье Конякину помогли устроиться в строительный техникум в Ангарске и даже поставили в очередь на квартиру. А приютивший его «Оберег» своим опытом теперь будет делиться и с другими регионами России.

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