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12:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Иркутский облсуд начал рассматривать иск о возвращении прямых выборов мэра

Прямые выборы мэра Иркутска были отменены в 2015 году.

Источник: AP 2017

Иркутский областной суд в четверг приступил к рассмотрению иска обкома КПРФ к Законодательному собранию Иркутской области о защите права избирательного объединения на инициативу по проведению областного референдума для возвращения прямых выборов мэра Иркутска.

«Сегодня в областном суде было представлено дело, стороны привели свои доводы, после чего суд запросил дополнительные документы. В связи с этим был объявлен перерыв в заседании до 8 августа», — уточнили в пресс- службе суда.

Кроме представителей КПРФ и профильного комитета Заксобрания в качестве заинтересованного лица в рассмотрении иска участвует представитель территориальной избирательной комиссии.

В конце июня Заксобрание Иркутской области отклонило внесенный группой депутатов от КПРФ законопроект, предполагающий возвращение прямых выборов мэра Иркутска. Сейчас всенародным голосованием избираются главы всех муниципалитетов Иркутской области, кроме областного центра, где прямые выборы мэра были отменены в 2015 году.

При этом вопрос о возврате прямых выборов мэра Иркутска поднимался на сессии областного парламента уже второй раз. Ранее в июне депутаты отклонили предложение коллег из КПРФ провести референдум, на котором жители Иркутска могли бы самостоятельно определить механизм избрания мэра.

Прямые выборы мэра Иркутска были отменены в 2015 году, когда депутаты Заксобрания внесли соответствующие изменения в областной закон «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления». Вместо этого мэра Иркутска стала избирать городская дума из своего состава. Первым мэром, избранным таким образом, стал действующий градоначальник Дмитрий Бердников.

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