Вице-премьер России Дмитрий Рогозин объявлен в Молдове персоной нон грата
Зампредседателя российского правительства Дмитрий Рогозин объявлен в Молдове персоной нон грата. Решение приняли на заседании правительства.
Зампредседателя российского правительства Дмитрий Рогозин объявлен в Молдове персоной нон грата. Решение приняли на заседании правительства.
Как подчеркнул министр иностранных дел, Рогозин неоднократно позволял себе — мягко говоря — недипломатические высказывания о властях и жителях республики.
«Вице-председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин сделал целый ряд заявлений и комментариев, носящих недружественный и клеветнический характер. Предлагаю объявить Рогозина персоной нон грата и запретить ему въезд в страну», — сказал министр иностранных дел и евроинтеграции Андрей Галбур.
«Не думаю, что нужны дополнительные комментарии. Такое отношение к гражданам нашей страны недопустимо. Наш долг — защитить граждан и свою страну. Наши отношения с любой страной должны основываться на уважении. И в этом мы будем непреклонны», — отметил
Между тем, президент Игорь Додон, написал на своей странице в
А председатель парламента напомнил о недавнем намерении Дмитрия Рогозина приехать в Тирасполь, назвав это провокацией. По словам спикера, Рогозин знал, что его не пустят в Румынию.
«Это был очередной спектакль, которые мы больше не можем терпеть. Он назвал воевавших в Приднестровье фашистами. Он назвал переговоры с молдавским правительством цыганщиной. Если
Аналитики посчитали решение властей обоснованным.
«Таким образом, Кишинёв даёт понять Москве, что отношения, где Россия выступала как господин, а Молдова как слуга, закончились. Ни одна уважающая себя страна не может позволить, чтоб об неё вытирали ноги», — подчеркнул политический аналитик Петру Богату.
«Хорошо, что России напомнили: Молдова — суверенное государство».
«Молдове придется расплачиваться за то, что власти повели себя достойно и потребовали уважительного отношения».
В мае этого года персонами нон грата в Молдове объявили пятерых российских дипломатов. Среди них военные атташе, а также генеральный секретарь посольства России.