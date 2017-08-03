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13:37 (мск), источник: Publika.md

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин объявлен в Молдове персоной нон грата

Зампредседателя российского правительства Дмитрий Рогозин объявлен в Молдове персоной нон грата. Решение приняли на заседании правительства.

Источник: Publika.md

Как подчеркнул министр иностранных дел, Рогозин неоднократно позволял себе — мягко говоря — недипломатические высказывания о властях и жителях республики.

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«Вице-председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин сделал целый ряд заявлений и комментариев, носящих недружественный и клеветнический характер. Предлагаю объявить Рогозина персоной нон грата и запретить ему въезд в страну», — сказал министр иностранных дел и евроинтеграции Андрей Галбур.

«Не думаю, что нужны дополнительные комментарии. Такое отношение к гражданам нашей страны недопустимо. Наш долг — защитить граждан и свою страну. Наши отношения с любой страной должны основываться на уважении. И в этом мы будем непреклонны», — отметил премьер-министр Павел Филип.

Между тем, президент Игорь Додон, написал на своей странице в Facebook-е, что своими действиями власти оказали медвежью услугу жителям Молдовы. Он также добавил, что они вовлекли нашу страну в беспрецедентный дипломатический и геополитический конфликт.

А председатель парламента напомнил о недавнем намерении Дмитрия Рогозина приехать в Тирасполь, назвав это провокацией. По словам спикера, Рогозин знал, что его не пустят в Румынию.

«Это был очередной спектакль, которые мы больше не можем терпеть. Он назвал воевавших в Приднестровье фашистами. Он назвал переговоры с молдавским правительством цыганщиной. Если кто-то думает, что мы будет такое терпеть, то глубоко ошибается», — сказал председатель парламента Андриан Канду.

Аналитики посчитали решение властей обоснованным.

«Таким образом, Кишинёв даёт понять Москве, что отношения, где Россия выступала как господин, а Молдова как слуга, закончились. Ни одна уважающая себя страна не может позволить, чтоб об неё вытирали ноги», — подчеркнул политический аналитик Петру Богату.

«Хорошо, что России напомнили: Молдова — суверенное государство».

«Молдове придется расплачиваться за то, что власти повели себя достойно и потребовали уважительного отношения».

В мае этого года персонами нон грата в Молдове объявили пятерых российских дипломатов. Среди них военные атташе, а также генеральный секретарь посольства России.

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