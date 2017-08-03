Саакашвили припугнул Порошенко своими фотографиями с мировыми лидерами

Источник: AP 2017

На фотографиях Саакашвили позирует с президентом США Дональдом Трампом, экс-госсекретарем Джоном Керри, бывшим президентом США Джорджем Бушем, американским сенатором-республиканцем Джоном Маккейном, бывшим президентом Франции Николя Саркози.

Петр Алексеевич, и меня вы решили закрыть в Америке и сделать в мире персоной нон грата? Михаил Саакашвили Бывший губернатор Одесской области

3 августа Украина уведомила США и все другие страны о том, что все паспорта бывшего губернатора Одесской области аннулированы. «Порошенко разыграл с гражданством Саакашвили хитрую комбинацию. Сразу после подписания указа о лишении гражданства через МИД Украины были уведомлены компетентные органы в США и других странах о том, что у него аннулированы все паспорта. Он физически не может выехать из США — ни в Украину, ни в любую другую страну. Товарищ Саакашвили — в изоляции», — сообщил источник журналистам «Комсомольской правды в Украине».

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26 июля Порошенко подписал указ о лишении бывшего губернатора Одесской области гражданства. По информации миграционной службы, это случилось из-за того, что политик указал в анкете ложные данные. А именно — скрыл, что против него в Грузии возбуждено уголовное дело.