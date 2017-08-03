Руководить Минусинским горсоветом будет «карманный» депутат мэра

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Главой городского совета Минусинска стал депутат Геннадий Циплин. Такое решение было принято парламентариями на внеочередной сессии, которая состоялась сегодня.

Изначально в повестке сессии был всего один вопрос — о бюджетных корректировках. Докладчиком выступал мэр Минусинска Дмитрий Меркулов. Однако его содокладчик, депутат Дмитрий Костин, перед началом предложил попутно сложить полномочия с недавно умершего Михаила Зенченко и выбрать нового главу горсовета. Правда, не председателя, а его зама.

«Это очень странная ситуация, — говорит депутат горсовета Наталья Федотова, — мы выбираем заместителя раньше, чем самого руководителя».

Большинство оставшихся депутатов ситуация не смутила и предложение приняли. Единственной же кандидатурой стал Геннадий Циплин, который, к тому же, был назначен председательствующим на эту сессию.

«Никаких объяснений по выбору кандидатуры нам не дали, — рассказывает Федотова, — равно как и возможности обсудить ее».

Подобная постановка вопроса возмутила некоторых парламентариев. Депутат от ЛДПР Роман Абрафиков и вовсе заявил, что фракция не будет голосовать по этому вопросу.

«В сегодняшнем горсовете Минусинска нет людей, которым можно было бы доверить полномочия столь высокого уровня, — говорит он, — мы не хотим нести ответственность за те ошибки, которые они могут совершить».

Однако другие депутаты не стали возражать и поддержали идею. В том числе и в той ее части, что голосование будет открытым. В итоге: из 17 присутствовавших на сессии народных избранников, 12 проголосовало за предложенную кандидатуру. Причем, совершенно неожиданно свой голос в поддержку единоросса Циплина отдал коммунист Андрей Манцырев.

«Это очень похоже на сделку, — говорит Абрафиков, — плюс, никакой острой необходимости в этом назначении не было, ведь горсовету в его нынешнем составе осталось существовать чуть больше месяца».

Не смутило проголосовавших «за» и то, что некоторое время назад Минусинская межрайонная прокуратура выяснила, что компании «Медицинский центр», в которой Геннадий Циплин занимает должность главного врача (а учредителем является его отец), городской администрацией была предоставлена субсидия в 565 тысяч рублей. Причем с нарушением бюджетного законодательства.