Руководить Минусинским горсоветом будет «карманный» депутат мэра
Такое решение было принято на внеочередной сессии городского парламента, которая состоялась сегодня.
Такое решение было принято на внеочередной сессии городского парламента, которая состоялась сегодня.
Главой городского совета Минусинска стал депутат Геннадий Циплин. Такое решение было принято парламентариями на внеочередной сессии, которая состоялась сегодня.
Изначально в повестке сессии был всего один вопрос — о бюджетных корректировках. Докладчиком выступал мэр Минусинска Дмитрий Меркулов. Однако его содокладчик, депутат Дмитрий Костин, перед началом предложил попутно сложить полномочия с недавно умершего Михаила Зенченко и выбрать нового главу горсовета. Правда, не председателя, а его зама.
«Это очень странная ситуация, — говорит депутат горсовета Наталья Федотова, — мы выбираем заместителя раньше, чем самого руководителя».
Большинство оставшихся депутатов ситуация не смутила и предложение приняли. Единственной же кандидатурой стал Геннадий Циплин, который, к тому же, был назначен председательствующим на эту сессию.
«Никаких объяснений по выбору кандидатуры нам не дали, — рассказывает Федотова, — равно как и возможности обсудить ее».
Подобная постановка вопроса возмутила некоторых парламентариев. Депутат от ЛДПР Роман Абрафиков и вовсе заявил, что фракция не будет голосовать по этому вопросу.
«В сегодняшнем горсовете Минусинска нет людей, которым можно было бы доверить полномочия столь высокого уровня, — говорит он, — мы не хотим нести ответственность за те ошибки, которые они могут совершить».
Однако другие депутаты не стали возражать и поддержали идею. В том числе и в той ее части, что голосование будет открытым. В итоге: из 17 присутствовавших на сессии народных избранников, 12 проголосовало за предложенную кандидатуру. Причем, совершенно неожиданно свой голос в поддержку единоросса Циплина отдал коммунист Андрей Манцырев.
«Это очень похоже на сделку, — говорит Абрафиков, — плюс, никакой острой необходимости в этом назначении не было, ведь горсовету в его нынешнем составе осталось существовать чуть больше месяца».
Не смутило проголосовавших «за» и то, что некоторое время назад Минусинская межрайонная прокуратура выяснила, что компании «Медицинский центр», в которой Геннадий Циплин занимает должность главного врача (а учредителем является его отец), городской администрацией была предоставлена субсидия в 565 тысяч рублей. Причем с нарушением бюджетного законодательства.
«Большая часть тех, кто поддержал кандидатуру Циплина — это единороссы, — говорит Наталья Федотова, — оно и понятно, ведь Циплин — их однопартиец и “карманный” депутат мэра, которым будет легко управлять».