Мэр Новосибирска прокомментировал возможную установку памятнику Сталину
Градоначальник пообещал в дальнейшем ужесточить правила установки памятников и «различных фигур» в городе, передаёт корреспондент «Вестей».
Градоначальник пообещал в дальнейшем ужесточить правила установки памятников и «различных фигур» в городе, передаёт корреспондент «Вестей».
Мэр Новосибирска прокомментировал возможную установку памятнику Сталину, передаёт корреспондент «Вестей».
Анатолий Локоть на «Часе прессы» заявил: «Я не раз говорил свои подходы, не к памятнику Сталину, а вообще к этой проблеме. Памятники должны устанавливаться не вопреки общественному мнению, они должны не разделять общество, а объединять. Когда
Представители инициативной группы ранее заявляли, что бюст Сталину могут установить на территории Новосибирского технического колледжа имени Покрышкина.
«Это место предложила мэрия, там стоят бюсты Жукова и Рокоссовского. Скоро будет готов эскизный проект изваяния, и мы вновь обратимся в мэрию. Я не боюсь, что с памятником Сталину произойдет то же, что с памятником Николаю II, не думаю, что
Напомним, в сентябре 2016 года художественный совет Новосибирска отверг идею по установке памятника И. В. Сталину в центре города. Активисты предлагали установить изваяние в сквере Героев революции.