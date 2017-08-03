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12:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэр Новосибирска прокомментировал возможную установку памятнику Сталину

Градоначальник пообещал в дальнейшем ужесточить правила установки памятников и «различных фигур» в городе, передаёт корреспондент «Вестей».

Источник: РИА "Новости"

Мэр Новосибирска прокомментировал возможную установку памятнику Сталину, передаёт корреспондент «Вестей».

Анатолий Локоть на «Часе прессы» заявил: «Я не раз говорил свои подходы, не к памятнику Сталину, а вообще к этой проблеме. Памятники должны устанавливаться не вопреки общественному мнению, они должны не разделять общество, а объединять. Когда кто-то приходит и говорит: мы тут сделали, не важно, кому памятник. Возникает вопрос — а с кем вы посоветовались? Какую художественную ценность он несет? Я не берусь давать оценки. Но есть специалисты, есть эксперты, есть общественное мнение. И в результате бывают случаи, когда памятники ставят без согласований с властью. Возникают еще вопросы — кто будет его эксплуатировать, кто будет за ним следить? Кому-то он не понравился — ему нос отбили, или кто-то раскрасил его. И что дальше? Кто будет за этим следить, кто будет его чинить? Он же на балансе ни у кого не стоит. Говорят — вы примите его. Так вы же не спрашивали нас, не провели эту работу согласования. Дальше мы будем ужесточать правила установки различных фигур. Потому что не должно быть здесь вкусовщины. В Новосибирске должны появляться скульптуры, которые украшают город».

Представители инициативной группы ранее заявляли, что бюст Сталину могут установить на территории Новосибирского технического колледжа имени Покрышкина.

«Это место предложила мэрия, там стоят бюсты Жукова и Рокоссовского. Скоро будет готов эскизный проект изваяния, и мы вновь обратимся в мэрию. Я не боюсь, что с памятником Сталину произойдет то же, что с памятником Николаю II, не думаю, что кто-то захочет совершить акт вандализма. У этого человека заслуги перед страной огромные!», — заявлял представитель общественников Алексей Денисюк.

Напомним, в сентябре 2016 года художественный совет Новосибирска отверг идею по установке памятника И. В. Сталину в центре города. Активисты предлагали установить изваяние в сквере Героев революции.

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