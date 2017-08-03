Мэр Новосибирска прокомментировал возможную установку памятнику Сталину

Анатолий Локоть на «Часе прессы» заявил: «Я не раз говорил свои подходы, не к памятнику Сталину, а вообще к этой проблеме. Памятники должны устанавливаться не вопреки общественному мнению, они должны не разделять общество, а объединять. Когда кто-то приходит и говорит: мы тут сделали, не важно, кому памятник. Возникает вопрос — а с кем вы посоветовались? Какую художественную ценность он несет? Я не берусь давать оценки. Но есть специалисты, есть эксперты, есть общественное мнение. И в результате бывают случаи, когда памятники ставят без согласований с властью. Возникают еще вопросы — кто будет его эксплуатировать, кто будет за ним следить? Кому-то он не понравился — ему нос отбили, или кто-то раскрасил его. И что дальше? Кто будет за этим следить, кто будет его чинить? Он же на балансе ни у кого не стоит. Говорят — вы примите его. Так вы же не спрашивали нас, не провели эту работу согласования. Дальше мы будем ужесточать правила установки различных фигур. Потому что не должно быть здесь вкусовщины. В Новосибирске должны появляться скульптуры, которые украшают город».