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13:15 (мск), источник: РИА Крым

МИД Украины возмущен выборами в Севастополе

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости (Крым). МИД Украины выразил протест в связи с подготовкой в Севастополе выборов губернатора города. Об этом сообщается пресс-центр внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с намерением Кремля организовать во временно оккупированном городе Севастополь псевдоизбирательные процессы и другие незаконные действия, в частности, через утверждение перечня и границ избирательных участков», — говорится в сообщении.

В МИД считают, что это является «грубым нарушением норм международного права и законодательства Украины».

В ведомстве призывают все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать какие-либо избирательные процессы на территории Крыма и Севастополя, а также «усилить давление на Россию с целью прекращения агрессии против Украины и начала процесса деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя».

Прямые выборы губернатора Севастополя пройдут впервые в единый день голосования 10 сентября. До этого глава города утверждался депутатами севастопольского законодательного собрания, а кандидатура вносилась президентом страны.

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