МИД Украины возмущен выборами в Севастополе

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с намерением Кремля организовать во временно оккупированном городе Севастополь псевдоизбирательные процессы и другие незаконные действия, в частности, через утверждение перечня и границ избирательных участков», — говорится в сообщении.

В МИД считают, что это является «грубым нарушением норм международного права и законодательства Украины».

В ведомстве призывают все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать какие-либо избирательные процессы на территории Крыма и Севастополя, а также «усилить давление на Россию с целью прекращения агрессии против Украины и начала процесса деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя».