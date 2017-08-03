МИД Украины возмущен выборами в Севастополе
КИЕВ, 3 авг — РИА Новости (Крым). МИД Украины выразил протест в связи с подготовкой в Севастополе выборов губернатора города. Об этом сообщается
КИЕВ, 3 авг — РИА Новости (Крым). МИД Украины выразил протест в связи с подготовкой в Севастополе выборов губернатора города. Об этом сообщается
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с намерением Кремля организовать во временно оккупированном городе Севастополь псевдоизбирательные процессы и другие незаконные действия, в частности, через утверждение перечня и границ избирательных участков», — говорится в сообщении.
В МИД считают, что это является «грубым нарушением норм международного права и законодательства Украины».
В ведомстве призывают все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать
Прямые выборы губернатора Севастополя пройдут впервые в единый день голосования 10 сентября. До этого глава города утверждался депутатами севастопольского законодательного собрания, а кандидатура вносилась президентом страны.