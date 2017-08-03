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13:58 (мск), источник: Новости Перми

На должность губернатора Пермского края зарегистрировано пять кандидатов

Из семи претендентов на должность главы региона двое не прошли «муниципальный фильтр», предоставив в избирком недостаточное количество подписей от глав и депутатов муниципальных районов и городских округов. Не допущены к выборам Окунев и Хараськин. Оба этим недовольны.

Избирательная комиссия Пермского края 1 августа приняла решения о регистрации пяти кандидатов на должность губернатора Пермского края: Владимира Аликина («Справедливая Россия»), Олега Постникова (ЛДПР), Максима Решетникова («Единая Россия»), Андрея Степанова («Патриоты Россия»), Ирины Филатовой (КПРФ).

Осуществив проверку достоверности сведений о кандидатах и проверку листов поддержки кандидатов со стороны муниципальных депутатов и глав, крайизбирком принял решение об отказе в регистрации двум кандидатам по причине недостаточного количества подписей поддержки кандидатов со стороны глав и депутатов муниципальных районов и городских округов: Олегу Хараськину («Партия Великое Отечество») и Константину Окуневу («Города России»). Они не прошли так называемый «муниципальный фильтр».

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«В своём решении о регистрации кандидатов мы ориентируемся исключительно на нормы закона. Все представленные нам подписи в листах поддержки кандидатов были нотариально заверены, что исключает возможность каких-либо подделок и злоупотреблений на этапе их сбора. Рабочая группа с представителями общественности, кандидатами досконально изучила все представленные на регистрацию документы», — заявил председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин. Однако ни Хараськин, ни Окунев так не считают.

Руководитель «Института регионального муниципального развития и поддержки общественных инициатив» и бывший министр сельского хозяйства Олег Хараськин обвинил избирком в спешке при принятии решении о регистрации кандидатов на пост губернатора Пермского края. Подписи от двух депутатов, отданные за него, совпали с подписями за кандидата Степанова, который считается «техническим» оппонентом.

«Не хочу ни на что намекать, но в этот раз избирком почему-то решил поспешить с принятием решения. Избирком мог отложить принятие решения, чтобы пригласить этих депутатов и задать им очень простой вопрос: ставили ли они подпись в поддержку кандидата Степанова? Заслушать “свидетелей”, прежде чем выносить “вердикт”. А по-хорошему, запросить у нотариальной палаты Пермского края сведения, вообще кто, сколько, в какой период и за кого подписывал. Право такое у избирательной комиссии есть, но её члены не посчитали нужным этим правом воспользоваться», — написал в Фейсбуке Хараськин. Исключенный из предвыборной гонки кандидат заявил, что готов дойти до суда, восстанавливая свое право на участие в выборах.

Константин Окунев, который предоставил в избирком менее 30 подписей в свою пользу, заявил, что сбор подписей депутатов, организованный краевыми властями в пользу нынешнего врио и его технического кандидата Степанова происходил с многочисленными грубыми нарушениями избирательного законодательства. Также он счел, что количество собранных подписей в нарушение федерального законодательства многократно превышало необходимый и достаточный минимум для регистрации выше обозначенных кандидатов в губернаторы, что повлекло за собой нарушение его конституционных прав, поскольку один депутат мог лишь единожды поддержать подписью одного кандидата. Таким образом, собрав значительно большее число подписей, чем необходимый минимум для регистрации, одни кандидаты лишили шансов на прохождение муниципального фильтра других кандидатов.


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