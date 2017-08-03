Избиркому Красноярского края предложили нового председателя
Им станет начальник
Им станет начальник
Центральная избирательная комиссия предложила сделать председателем Крайизбиркома начальника
Кандидатуру Алексея Подушкина одобрили на прошедшем вчера заседании ЦИК России. Окончательное решение о его назначении примут члены краевой избирательной комиссии. Дата заседания пока не известна.
«Мы видим, что в избирательную систему приходит новое уникальное и очень перспективное поколение. Они умеют размышлять, сравнивать. И я хотела бы пожелать будущему председателю самого главного — наладить хорошее, деловое взаимодействие со всеми политическими и общественными силами в крае», — сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.
40-летний Алексей Подушкин — выпускник Красноярского государственного университета. С 2012 года он возглавляет
Напомним, председатель Крайизбиркома Константин Бочаров 1 августа ушел в отставку по собственному желанию.