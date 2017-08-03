Избиркому Красноярского края предложили нового председателя

Кандидатуру Алексея Подушкина одобрили на прошедшем вчера заседании ЦИК России. Окончательное решение о его назначении примут члены краевой избирательной комиссии. Дата заседания пока не известна.

«Мы видим, что в избирательную систему приходит новое уникальное и очень перспективное поколение. Они умеют размышлять, сравнивать. И я хотела бы пожелать будущему председателю самого главного — наладить хорошее, деловое взаимодействие со всеми политическими и общественными силами в крае», — сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.