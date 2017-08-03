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14:25 (мск), источник: Newslab.ru

Избиркому Красноярского края предложили нового председателя

Им станет начальник экспертно-аналитического управления губернатора Красноярского края Алексей Подушкин.

Центральная избирательная комиссия предложила сделать председателем Крайизбиркома начальника экспертно-аналитического управления губернатора Красноярского края.

Кандидатуру Алексея Подушкина одобрили на прошедшем вчера заседании ЦИК России. Окончательное решение о его назначении примут члены краевой избирательной комиссии. Дата заседания пока не известна.

«Мы видим, что в избирательную систему приходит новое уникальное и очень перспективное поколение. Они умеют размышлять, сравнивать. И я хотела бы пожелать будущему председателю самого главного — наладить хорошее, деловое взаимодействие со всеми политическими и общественными силами в крае», — сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

40-летний Алексей Подушкин — выпускник Красноярского государственного университета. С 2012 года он возглавляет экспертно-аналитическое управление губернатора Красноярского края. В 2016 году Алексей Подушкин вошел в состав краевой избирательной комиссии. Его кандидатуру предложил Шарыповский городской совет депутатов.

Напомним, председатель Крайизбиркома Константин Бочаров 1 августа ушел в отставку по собственному желанию.

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