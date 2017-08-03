Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Правительство РФ решило обесценить рубль: санкции ему помогут-СМИ
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
90-килограммовая модель показала смелое фото
Что такое эмоциональный интеллект и почему он так важенОдни называют термин «эмоциональный интеллект» недостаточно научным, другие видят в этом ключ к успеху во всех сферах жизни
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: Басков пригласил бывшую возлюбленную на свою свадьбу
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Die Welt объяснила, почему новые санкции - триумф Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
15:52 (мск), источник: РИА Новости

Договор России и Татарстана о полномочиях нужно продлить, заявили в ВКТ

КАЗАНЬ, 3 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти Российской Федерации и Татарстана, срок действия которого истекает, непременно должен быть пролонгирован и утвержден федеральным законом, заявил председатель исполкома Всемирного конгресса татар (ВКТ) Ринат Закиров в четверг.

Источник: РИА Новости

В четверг в Казани прошло пленарное заседание VI съезда ВКТ, участие в нем приняли более 810 делегатов и около 300 гостей из 41 страны и 73 регионов РФ.

«В текущем году заканчивается действие срока второго договора. Разработанный, исходя из исторических, культурных и экономических особенностей Татарстана, этот документ непременно нужно пролонгировать и утвердить федеральным законом, в основе которого должны быть заложены народные интересы», — сказал Закиров в ходе заседания.

По словам председателя исполкома ВКТ, данное правовое поле позволяет республике и татарскому народу идти вперед смелыми шагами. «Необходимость данного документа, который является уникальным при федеративном устройстве государства, не определяется попытками необоснованного каприза отдельных политических кругов. Он основывается на железной воле населения, которое объединяет дружба мирно проживающих в республике 173 национальностей, на результатах референдума Республики Татарстан, проведенного в начале 1990-х годов», — пояснил он.

Закиров отметил, что требование продлить действие договора было заявлено и в резолюции третьего съезда народов Татарстана в апреле 2017 года, а депутаты Госсовета Татарстана обратились с соответствующим письмом к президенту страны в июле этого года.

В феврале 1994 года в Москве был подписан договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан. Документ подписали президент России Борис Ельцин и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Договор о разграничении полномочий в новой редакции был утвержден в июле 2007 года федеральным законом, который подписал президент России Владимир Путин, и действовал в течение 10 лет. До сих пор Татарстан оставался единственным субъектом РФ, имеющим такой договор с Российской Федерацией. В настоящее время договор не продлен.

Согласно договору, республика в частности имела право осуществлять международные связи, поддерживать развитие самобытной национальной культуры за пределами региона, иметь представительство Татарстана в Москве. Документом были закреплены нормы, согласно которым в республике установлено два государственных языка — русский и татарский, кандидат на должность руководителя региона должен владеть обоими. Кроме того, в договоре было прописано право жителей республики иметь в паспорте вкладыш на татарском языке.

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента 11 июля единогласно приняли обращение к президенту РФ, в котором предложили создать специальную комиссию по урегулированию правовых вопросов в рамках отношений с федеральным центром и просили сохранить наименование высшего должностного лица республики.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин предложил запретить изъятие жестких дисков при обысках
Трамп обвинил конгресс в ухудшении отношений с Россией
«Победа» разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета
Саакашвили ответил Порошенко на аннулирование своих паспортов
Мосгорсуд заменил на штраф наказание инвалиду Мамаеву
Песков рассказал о рыбалке Путина в Сибири
Создатели WannaCry сняли все средства с кошельков
Спорт
Кличко ушел. Великий боксер без великих боев 41-летний украинский тяжеловес, экс-чемпион мира версиям WBA, WBO, IBF и IBO Владимир Кличко объявил о завершении карьеры, которая продолжалась 21 год
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала В Москве продолжается работа над сериалом «Желтый глаз тигра»
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Дочка Игоря Николаева поразила соцсети своим сходством с папой Девочке нет и двух лет, но уже сейчас она растет точно копией известного отца, уверены поклонники.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь