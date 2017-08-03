Договор России и Татарстана о полномочиях нужно продлить, заявили в ВКТ

Источник: РИА Новости

В четверг в Казани прошло пленарное заседание VI съезда ВКТ, участие в нем приняли более 810 делегатов и около 300 гостей из 41 страны и 73 регионов РФ.

«В текущем году заканчивается действие срока второго договора. Разработанный, исходя из исторических, культурных и экономических особенностей Татарстана, этот документ непременно нужно пролонгировать и утвердить федеральным законом, в основе которого должны быть заложены народные интересы», — сказал Закиров в ходе заседания.

По словам председателя исполкома ВКТ, данное правовое поле позволяет республике и татарскому народу идти вперед смелыми шагами. «Необходимость данного документа, который является уникальным при федеративном устройстве государства, не определяется попытками необоснованного каприза отдельных политических кругов. Он основывается на железной воле населения, которое объединяет дружба мирно проживающих в республике 173 национальностей, на результатах референдума Республики Татарстан, проведенного в начале 1990-х годов», — пояснил он.

Закиров отметил, что требование продлить действие договора было заявлено и в резолюции третьего съезда народов Татарстана в апреле 2017 года, а депутаты Госсовета Татарстана обратились с соответствующим письмом к президенту страны в июле этого года.

В феврале 1994 года в Москве был подписан договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан. Документ подписали президент России Борис Ельцин и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Договор о разграничении полномочий в новой редакции был утвержден в июле 2007 года федеральным законом, который подписал президент России Владимир Путин, и действовал в течение 10 лет. До сих пор Татарстан оставался единственным субъектом РФ, имеющим такой договор с Российской Федерацией. В настоящее время договор не продлен.

Согласно договору, республика в частности имела право осуществлять международные связи, поддерживать развитие самобытной национальной культуры за пределами региона, иметь представительство Татарстана в Москве. Документом были закреплены нормы, согласно которым в республике установлено два государственных языка — русский и татарский, кандидат на должность руководителя региона должен владеть обоими. Кроме того, в договоре было прописано право жителей республики иметь в паспорте вкладыш на татарском языке.