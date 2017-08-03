Шаймиев высказался по поводу заявления Путина об изучении неродных языков

Напомним, Президент России сказал об этом во время выступления на заседании совета по межнациональным отношениям 20 июля этого года в Йошкар-Оле.
«Много говорилось о выступлении Президента РФ Владимира Путина в Йошкар-Оле, — сказал Минтимер Шаймиев. — Появились разные комментарии, вздорные гипотезы насчет дальнейшего развития событий. Но если внимательно отнестись к этому выступлению, станет понятно, что в нем речь идет не о притеснении родных языков народов, проживающих в России. Речь шла о создании достойных условий преподавания государственного языка страны — русского. Конечно, это касается всех нас. Мы это должны обсуждать совместно и принять какие-то решения».
Первый президент Татарстана назвал основной проблемой не только татар — всех народов сохранение родного языка. Он напомнил, что в многонациональном Татарстане действуют 148 национальных школ. «В Удмуртии даже в шутку говорят, что в РТ удмуртский язык изучают лучше, чем в этой республике, — сказал государственный советник РТ. — В России нет политики, которая запрещала бы изучение родного языка. Получать образование на родном языке — наше конституционное право».