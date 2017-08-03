Три кандидата в Омский горсовет оказались судимы
Представители «Справедливой России» скрыли информацию о своем прошлом, в итоге горизбирком вынужден был отказать им в регистрации.
Представители «Справедливой России» скрыли информацию о своем прошлом, в итоге горизбирком вынужден был отказать им в регистрации.
Омские эсеры сегодня потеряли сразу трех кандидатов в Горсовет. В четверг 3 августа 2017 года прошло заседание Омской городской избирательной комиссии, на котором были зарегистрированы списки кандидатов парламентских партий «Единая Россия», «ЛДПР» и «Справедливая Россия».
Удостоверения были вручены лидерам списков по единому округу и их уполномоченным представителям. Однако до этапа официальной регистрации дошли не все. Так, представители партии «Справедливая Россия» Юрий Александров, Василий Яковлев и Мурат Бекбергенов были исключены из заверенного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением на основании личных письменных заявлений.
Из списков также были исключены
По словам председателя Омской городской избирательной комиссии Ивана Ходакова, к ним поступили сведения о том, что указанные кандидаты имели судимость, однако они не указали ее в своих заявлениях. Это является прямым нарушением федерального законодательства.
Кроме того, самостоятельно сняли свои кандидатуры представитель ЛДПР Сергей Яшнев и партии «Единая Россия» Алексей Козинкин. Они написали официальные заявления с просьбой исключить их из партийных списков.