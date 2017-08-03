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14:43 (мск), источник: Om1.ru

Три кандидата в Омский горсовет оказались судимы

Представители «Справедливой России» скрыли информацию о своем прошлом, в итоге горизбирком вынужден был отказать им в регистрации.

Источник: Reuters

Омские эсеры сегодня потеряли сразу трех кандидатов в Горсовет. В четверг 3 августа 2017 года прошло заседание Омской городской избирательной комиссии, на котором были зарегистрированы списки кандидатов парламентских партий «Единая Россия», «ЛДПР» и «Справедливая Россия».

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Удостоверения были вручены лидерам списков по единому округу и их уполномоченным представителям. Однако до этапа официальной регистрации дошли не все. Так, представители партии «Справедливая Россия» Юрий Александров, Василий Яковлев и Мурат Бекбергенов были исключены из заверенного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением на основании личных письменных заявлений.

Из списков также были исключены кандидаты-эсеры Владимир Виноградов, Константин Ткаченко и Марат Абдуалимов. Они не попали на выборы из-за того, что скрыли информацию о своей судимости.

По словам председателя Омской городской избирательной комиссии Ивана Ходакова, к ним поступили сведения о том, что указанные кандидаты имели судимость, однако они не указали ее в своих заявлениях. Это является прямым нарушением федерального законодательства.

Кроме того, самостоятельно сняли свои кандидатуры представитель ЛДПР Сергей Яшнев и партии «Единая Россия» Алексей Козинкин. Они написали официальные заявления с просьбой исключить их из партийных списков.

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