Три кандидата в Омский горсовет оказались судимы

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Омские эсеры сегодня потеряли сразу трех кандидатов в Горсовет. В четверг 3 августа 2017 года прошло заседание Омской городской избирательной комиссии, на котором были зарегистрированы списки кандидатов парламентских партий «Единая Россия», «ЛДПР» и «Справедливая Россия».

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Удостоверения были вручены лидерам списков по единому округу и их уполномоченным представителям. Однако до этапа официальной регистрации дошли не все. Так, представители партии «Справедливая Россия» Юрий Александров, Василий Яковлев и Мурат Бекбергенов были исключены из заверенного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением на основании личных письменных заявлений.

Из списков также были исключены кандидаты-эсеры Владимир Виноградов, Константин Ткаченко и Марат Абдуалимов. Они не попали на выборы из-за того, что скрыли информацию о своей судимости.

По словам председателя Омской городской избирательной комиссии Ивана Ходакова, к ним поступили сведения о том, что указанные кандидаты имели судимость, однако они не указали ее в своих заявлениях. Это является прямым нарушением федерального законодательства.