Константин Окунев намерен обжаловать отказ в регистрации

Источник: Аргументы и факты

Константин Окунев не согласен с результатами муниципального фильтра на выборах в губернаторы Пермского края.

На состоявшейся 3 августа пресс-конференции политик рассказал о том, как протекала его избирательная кампания. Напомним, 1 августа краевая избирательная комиссия отказала в регистрации двум из семи кандидатов в губернаторы Пермского края — Константину Окуневу и Олегу Хараськину. Оба политика не прошли муниципальный фильтр: Окунев представил недостаточное количество подписей местных депутатов, а у Хараськина обнаружили несколько «двойных» подписей.

Журналистам Константин Окунев заявил, что сейчас определяется с дальнейшими действиями и не исключает для себя обжалование решения крайизбиркома.

О своих конкретных планах политик предпочел не распространяться: «Пусть это будет сюрпризом для Администрации! Будем делать всё для повышения конкурентоспособности выборов и регистрации всех кандидатов, получивших отказ».

Константин Окунев намерен действовать через прокуратуру, суд и Центральную избирательную комиссию. В ЦИК сейчас изучают его предложения о реформировании избирательного законодательства, в частности, тезисы о смягчении или отмены муниципального фильтра и придания большей конкуренции губернаторским выборам.

Политик заявил, что во время кампании по сбору подписей сельских и городских депутатов, на последних оказывалось «беспрецедентное давление». Это в итоге не позволило ему собрать нужное количество подписей и преодолеть муниципальный фильтр. Большую часть нотариально заверенных заявлений Окунев не стал сдавать в избирком, не желая, как он выразился «подставлять под удар» своих сторонников. Из 159 собранных подписей в комиссию он представил лишь 27.

Окунев также рассказал, что изначально вёл переговоры с различными политическими партиями, в первую очередь представляющие системную оппозицию: «До последнего шла борьба за выдвижение от эсэров (“Справедливая Россия”)». Однако по разным причинам найти сторонников в стане думских партий не удалось. В итоге ему удалось заручиться поддержкой партии «Города России».