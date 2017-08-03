Константин Окунев намерен обжаловать отказ в регистрации
На принятие решения у политика есть время до 11 августа.
На принятие решения у политика есть время до 11 августа.
Константин Окунев не согласен с результатами муниципального фильтра на выборах в губернаторы Пермского края.
На состоявшейся 3 августа
О своих конкретных планах политик предпочел не распространяться: «Пусть это будет сюрпризом для Администрации! Будем делать всё для повышения конкурентоспособности выборов и регистрации всех кандидатов, получивших отказ».
Константин Окунев намерен действовать через прокуратуру, суд и Центральную избирательную комиссию. В ЦИК сейчас изучают его предложения о реформировании избирательного законодательства, в частности, тезисы о смягчении или отмены муниципального фильтра и придания большей конкуренции губернаторским выборам.
Политик заявил, что во время кампании по сбору подписей сельских и городских депутатов, на последних оказывалось «беспрецедентное давление». Это в итоге не позволило ему собрать нужное количество подписей и преодолеть муниципальный фильтр. Большую часть нотариально заверенных заявлений Окунев не стал сдавать в избирком, не желая, как он выразился «подставлять под удар» своих сторонников. Из 159 собранных подписей в комиссию он представил лишь 27.
Окунев также рассказал, что изначально вёл переговоры с различными политическими партиями, в первую очередь представляющие системную оппозицию: «До последнего шла борьба за выдвижение от эсэров (“Справедливая Россия”)». Однако по разным причинам найти сторонников в стане думских партий не удалось. В итоге ему удалось заручиться поддержкой партии «Города России».
На вопрос будет ли он призывать бойкотировать выборы, как это сделал, например, Евгений Ройзман в Екатеринбурге, Окунев ответил отказом. «К бойкоту выборов никогда не призывал, и делать этого не собираюсь», заявил политик.