В Челябинской области кадастровую оценку теперь будет проводить только госучреждение

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, расчет кадастровой стоимости недвижимости в будущем будут проводить исключительно государственные оценщики. Курировать работу специалистов станет министерство имущества и природных ресурсов региона. Борис Дубровский подчеркнул, что кадастровая оценка должна быть обоснована и справедлива. «Мы не должны допустить необоснованного роста кадастровой стоимости объектов недвижимости, оценка должна соответствовать их рыночной стоимости», — отметил он. Вопрос затрагивает интересы всех собственников имущества, так как кадастровая стоимость является основой для расчета налогов.

Теперь у собственников жилья появится возможность подать декларации для уточнения характеристики объекта недвижимости, также увеличится срока для внесения замечаний к проекту отчета.

Теперь собственники имущества смогут знакомиться с документом в течение 60 дней. Ранее действующим законодательством на это отводилось 20 рабочих дней. Также закреплена обязанность учреждения предоставлять разъяснения по определению кадастровой стоимости в установленной форме.

В настоящее время минимущества проводит необходимые мероприятия по регистрации нового учреждения. До конца 2018 года оно будет заниматься подготовкой, сбором и систематизацией информации об объектах недвижимости на территории области.

«В первую очередь учреждению предстоит оценить земли сельскохозяйственного назначения, промышленности и водного фонда. У них как раз закончится пятилетний период переоценки», — глава минимущества Алексей Бобраков.