Ройзман уверен, что выиграл бы выборы губернатора Свердловской области

Источник: РИА Новости

В частности, в пояснениях ЦИК было указано, что Ройзман не обращался в Сбербанк для открытия избирательного счета, необходимого кандидатам для ведения кампании. Кроме того, ЦИК выразил сомнение в наличии у председателя гордумы Екатеринбурга подписей депутатов, собираемых для прохождения муниципального фильтра. Указывалось, что без открытия счета остается неясным, «из каких средств Евгений Вадимович мог бы оплатить услуги нотариусов по заверению каждой подписи, поданной в его поддержку».

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«Этим заявлением ЦИК демонстрируют свою некомпетентность. К прохождению муниципального фильтра открытие счета не имеет отношения. Депутаты, которые дают подписи, когда дают их не по принуждению, сами оплачивают услуги нотариуса. И потом уже с ними можно было бы расплатиться средствами с избирательного счета», — ответил на это Ройзман.

«Из-за муниципального фильтра меня не допустили до той стадии, когда нужен избирательный счет. Если бы допустили, я бы выиграл выборы. Они не понимают, о чем говорят», — добавил политик.