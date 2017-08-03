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15:21 (мск), источник: РИА Новости

Ройзман уверен, что выиграл бы выборы губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Председатель городской думы Екатеринбурга Евгений Ройзман в ответ на заявление ЦИК России о том, что он и не собирался участвовать в выборах губернатора Свердловской области, заявил РИА Новости, что Центризбирком своими утверждениями продемонстрировал некомпетентность, а сам он выиграл бы выборы, если бы прошел муниципальный фильтр.

Источник: РИА Новости

В частности, в пояснениях ЦИК было указано, что Ройзман не обращался в Сбербанк для открытия избирательного счета, необходимого кандидатам для ведения кампании. Кроме того, ЦИК выразил сомнение в наличии у председателя гордумы Екатеринбурга подписей депутатов, собираемых для прохождения муниципального фильтра. Указывалось, что без открытия счета остается неясным, «из каких средств Евгений Вадимович мог бы оплатить услуги нотариусов по заверению каждой подписи, поданной в его поддержку».

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«Этим заявлением ЦИК демонстрируют свою некомпетентность. К прохождению муниципального фильтра открытие счета не имеет отношения. Депутаты, которые дают подписи, когда дают их не по принуждению, сами оплачивают услуги нотариуса. И потом уже с ними можно было бы расплатиться средствами с избирательного счета», — ответил на это Ройзман.

«Из-за муниципального фильтра меня не допустили до той стадии, когда нужен избирательный счет. Если бы допустили, я бы выиграл выборы. Они не понимают, о чем говорят», — добавил политик.

Евгений Ройзман являлся кандидатом от партии «Яблоко» для участия в выборах губернатора Свердловской области. 18 июля он заявил о прекращении кампании на выборах главы региона, сославшись на невозможность сбора подписей муниципальных депутатов и административное давление.

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