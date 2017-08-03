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18:45 (мск), источник: Интерфакс

Московский храм на Рождественке передан в собственность РПЦ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Распоряжением департамента городского имущества Москвы в собственность Русской православной церкви передается объект культурного наследия федерального значения «Церковь Николы в Звонарях», построенная во второй половине XVIII века на улице Рождественка, сообщает сайт Финансово-хозяйственного управления РПЦ.

В начале XVII века на этом месте находился так называемый «Убогий дом» с деревянной Никольской церковью, которую заменили на каменную примерно в 1657 году. Позже эту местность заселили звонари колокольни «Иван Великий» и сторожа кремлевских соборов. С 1677 года церковь получила ставшее употребительным наименование — «в Звонарях».

В 1760 году по приказу Екатерины II на деньги графа И. И. Воронцова, имевшего здесь обширную усадьбу, спускавшуюся к реке Неглинке, начали строить новый каменный храм. Церковь Николы была закончена через два года, видимо как домовая, что объясняет ее небольшой размер.

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Три придела (Николая Чудотворца, Усекновения главы Иоанна Предтечи, Димитрия Ростовского) существовали до 1762 года, а придел преподобного Сергия был устроен в 1766 году. Сохранившееся до наших дней здание сооружено в стиле барокко. Оно соединило в себе классическую основу с русскими традициями, сочетая компактную купольную композицию с крестообразным внутренним пространством.

В 1933 году храм был закрыт. В церкви разместили склад, а с середины 1960-х — кафедру Московского архитектурного института.

В 1994 году в храме было учреждено Подворье Успенского Пюхтицкого женского монастыря (Эстония). Сюда с почестями вернули чудом уцелевшую в годы богоборчества особо чтимую икону — Божией Матери «Взыскание погибших».

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