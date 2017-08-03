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15:59 (мск), источник: РИА Новости

Трамп обвинил конгресс в ухудшении отношений с Россией

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп обвинил конгресс в том, что отношения США и России находятся на «небывало низком уровне».

Источник: Reuters

«Наши отношения с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне. Можете поблагодарить конгресс, эти же люди не могут даже дать нам медицину», — написал Трамп в своем Twitter.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, вводящий новый пакет антироссийских санкций. Закон ограничивает полномочия президента по отмене санкций и предоставляет конгрессу последнее слово в этих вопросах. Также закон кодифицирует санкции, которые действуют на основании исполнительных указов президента Барака Обамы, и придает им официальную силу. Это значительно затрудняет любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения США и России.

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Позднее Трамп заявил, что подписанный им закон о санкциях против России, Ирана и КНДР содержит неконституционные нормы, но администрация будет его исполнять — впрочем, исходя из собственных представлений о полномочиях президента. В частности, Трамп недоволен тем, что конгресс намерен заранее изучать любые решения президента по изменению или отмене санкций. Другое положение накладывает обязательства на исполнительную власть, которые «противоречат исключительному конституционному праву президента определять время, масштаб и задачи международных переговоров». Эти положения закона, по словам президента США, противоречат ряду решений Верховного суда.

Сенат США ранее проголосовал против «урезанного» плана по отмене реформы здравоохранения Obamacare.

Республиканцы пытаются выработать замену Obamacare, которая обязала американцев под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысила налоги на здравоохранение, а в обмен предложила субсидии и расширение помощи бедным. Реформа, проведенная президентом Бараком Обамой в 2010 году, предусматривала также меры по усилению конкуренции и сокращению стоимости медицинского обслуживания, но не преуспела в этом отношении.

Комментарии
4
Сергей Костенко
А зачем их улучшать???
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Андрей .
продолжают копать себе яму.
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Дмитрий Николаевич Федунов
Ну да, как и молдавский царь-Додон: и хочет типа дружить с Москвой да парламент ему не даёт ...))))) Хотя старину Дональда можно понять: на "рандеву" с братьями Кеннеди спешить не хочется ...
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