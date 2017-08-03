Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет участие в торжествах в память Первоиерарху Церкви Сергия Страгородского в Арзамасе

Как сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии, 13 августа Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит город Арзамас. В этом городе 150 лет назад родился Патриарх Московский и всея Руси Сергий (Страгородский).
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в кафедральном соборе в честь Воскресения Христова. Начало богослужения в 09:00.
Отдавая дань памяти нашему земляку и Первоиерарху Церкви, в городе Арзамасе готовится к установке памятник Патриарху Сергию. В ходе посещения Арзамаса планируется торжественное освящение памятника Святейшим Патриархом Кириллом. .
Богослужение из Воскресенского собора Арзамаса будет транслироваться на большом экране на Соборной площади города, а также в сети интернет.
Как сообщалось ранее, 13 августа предстоятель Русской Православной Церкви прибудет в Арзамас на торжества, посвященные 150-летию со дня рождения Патриарха Сергия (Страгородского). Тогда же планируется открытие памятника Патриарху Сергию у стен Спасо-Преображенского мужского монастыря.