Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет участие в торжествах в память Первоиерарху Церкви Сергия Страгородского в Арзамасе

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии, 13 августа Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит город Арзамас. В этом городе 150 лет назад родился Патриарх Московский и всея Руси Сергий (Страгородский).

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в кафедральном соборе в честь Воскресения Христова. Начало богослужения в 09:00.

Отдавая дань памяти нашему земляку и Первоиерарху Церкви, в городе Арзамасе готовится к установке памятник Патриарху Сергию. В ходе посещения Арзамаса планируется торжественное освящение памятника Святейшим Патриархом Кириллом. .

Богослужение из Воскресенского собора Арзамаса будет транслироваться на большом экране на Соборной площади города, а также в сети интернет.