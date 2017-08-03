Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Киеве назвали возможный срок отделения Одесской обл от Украины
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
В РФ находящийся под домашним арестом министр спас девушку
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
«Пусть катятся»: в Киеве прощаются с желающими паспорт РФ
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Данко раскрыл обман нового шоу Первого канала - СМИ
В Киеве о желающих паспорт РФ: Пусть катятся
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8«Скирда Патрика»
17:24 (мск), источник: НТА-Приволжье

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет участие в торжествах в память Первоиерарху Церкви Сергия Страгородского в Арзамасе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 13 августа примет участие в торжествах в память Первоиерарху Церкви Сергия Страгородского в Арзамасе Нижегородской области.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии, 13 августа Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит город Арзамас. В этом городе 150 лет назад родился Патриарх Московский и всея Руси Сергий (Страгородский).

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в кафедральном соборе в честь Воскресения Христова. Начало богослужения в 09:00.

Отдавая дань памяти нашему земляку и Первоиерарху Церкви, в городе Арзамасе готовится к установке памятник Патриарху Сергию. В ходе посещения Арзамаса планируется торжественное освящение памятника Святейшим Патриархом Кириллом. .

Богослужение из Воскресенского собора Арзамаса будет транслироваться на большом экране на Соборной площади города, а также в сети интернет.

Как сообщалось ранее, 13 августа предстоятель Русской Православной Церкви прибудет в Арзамас на торжества, посвященные 150-летию со дня рождения Патриарха Сергия (Страгородского). Тогда же планируется открытие памятника Патриарху Сергию у стен Спасо-Преображенского мужского монастыря.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин предложил запретить изъятие жестких дисков при обысках
Трамп обвинил конгресс в ухудшении отношений с Россией
«Победа» разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета
В Абхазии обнародовали список пострадавших при взрывах россиян
Мосгорсуд заменил на штраф наказание инвалиду Мамаеву
Песков рассказал о рыбалке Путина в Сибири
Boeing Dreamliner нарисовал в небе Boeing Dreamliner
Спорт
Кличко ушел. Великий боксер без великих боев 41-летний украинский тяжеловес, экс-чемпион мира версиям WBA, WBO, IBF и IBO Владимир Кличко объявил о завершении карьеры, которая продолжалась 21 год
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала В Москве продолжается работа над сериалом «Желтый глаз тигра»
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь