Рогозин пообещал Красносельскому «усилить миротворчество»

Источник: Noi.md

Член правительства России отметил необходимость продолжения миротворческой операции на Днестре, а также обсудил с гостем недавнее решение властей Молдовы объявить его персоной нон-грата, сообщает NOI.md.

Дмитрий Рогозин во главу угла поставил необходимость сохранения миротворческого контингента на Левобережье Днестра, а также заявил о попытках третьей стороны воспрепятствовать его работе.

Читайте также Вице-премьер России Дмитрий Рогозин объявлен в Молдове персоной нон грата

«От развития конфликта сдерживают именно миротворцы. В нынешней ситуации, развитие которой мы сейчас видим, предпринимается попытка нанесения удара, прежде всего, по российским военнослужащим, которые чётко и твёрдо отстаивают мир. Россия заинтересована в том, чтобы усилить миротворчество и безопасность Приднестровья. Необходимо обсудить то, в какой форме это будет сделано», — заявил вице-премьер и специальный представитель президента России по Приднестровью в разговоре с Вадимом Красносельским.

Не была обойдена стороной и тема объявления Дмитрия Рогозина персоной нон-грата на территории Молдовы. Вадим Красносельский заверил своего визави в том, что это решение властей Молдовы «не отразится на коммуникациях с Москвой», которая, по его словам, оказывает Приднестровскому региону всю необходимую поддержку. Рогозин, в свою очередь, отметил, что поддержка Приднестровья, в том числе экономического характера, будет оказываться Россией и впредь «необходимо будет продумать в деталях вопрос экономической поддержки, вопрос о том, чтобы не допустить провокационных действий, связанных с экономической изоляцией Приднестровья», подчеркнул вице-премьер России.

Уточним, что вице-премьер, специальный представитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин 2 августа был объявлен правительством Молдовы персоной нон-грата. Решение было принято по предложению министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура. За несколько часов до этого Рогозин объявил о своём намерении посетить Молдову в сентябре по приглашению министра экономики Октавиана Калмыка.