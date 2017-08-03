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17:21 (мск), источник: Noi.md

Рогозин пообещал Красносельскому «усилить миротворчество»

Встреча вице-премьера России Дмитрия Рогозина с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским состоялась в Москве.

Источник: Noi.md

Член правительства России отметил необходимость продолжения миротворческой операции на Днестре, а также обсудил с гостем недавнее решение властей Молдовы объявить его персоной нон-грата, сообщает NOI.md.

Дмитрий Рогозин во главу угла поставил необходимость сохранения миротворческого контингента на Левобережье Днестра, а также заявил о попытках третьей стороны воспрепятствовать его работе.

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«От развития конфликта сдерживают именно миротворцы. В нынешней ситуации, развитие которой мы сейчас видим, предпринимается попытка нанесения удара, прежде всего, по российским военнослужащим, которые чётко и твёрдо отстаивают мир. Россия заинтересована в том, чтобы усилить миротворчество и безопасность Приднестровья. Необходимо обсудить то, в какой форме это будет сделано», — заявил вице-премьер и специальный представитель президента России по Приднестровью в разговоре с Вадимом Красносельским.

Не была обойдена стороной и тема объявления Дмитрия Рогозина персоной нон-грата на территории Молдовы. Вадим Красносельский заверил своего визави в том, что это решение властей Молдовы «не отразится на коммуникациях с Москвой», которая, по его словам, оказывает Приднестровскому региону всю необходимую поддержку. Рогозин, в свою очередь, отметил, что поддержка Приднестровья, в том числе экономического характера, будет оказываться Россией и впредь «необходимо будет продумать в деталях вопрос экономической поддержки, вопрос о том, чтобы не допустить провокационных действий, связанных с экономической изоляцией Приднестровья», подчеркнул вице-премьер России.

Уточним, что вице-премьер, специальный представитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин 2 августа был объявлен правительством Молдовы персоной нон-грата. Решение было принято по предложению министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура. За несколько часов до этого Рогозин объявил о своём намерении посетить Молдову в сентябре по приглашению министра экономики Октавиана Калмыка.

Причиной жёсткого решения в отношении Дмитрия Рогозина в Кишинёве назвали «порочащие заявления» в адрес народа и властей Молдовы. Вице-премьер России 28 июля эмоционально отреагировал на высылку ряда российских делегаций из Молдовы, назвал молдаван «цыганами», а также пригрозил жёсткими ответными мерами на демарш Румынии, власти которой не пустили самолёт с Дмитрием Рогозиным на борту в то время, когда он направлялся в Кишинёв.

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