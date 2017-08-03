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16:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Агрохолдинг «Дон-Агро» начал строительство молочного комплекса в Воронежской области

ООО Агрофирма «Нива Придонья» (входит в агрохолдинг «Дон-Агро») приступила к строительству молочного комплекса на 1,2 тыс. голов дойного стада в селе Бабка Павловского района Воронежской области.

Источник: РИА "Воронеж"

Церемония закладки символического камня в честь начала строительства состоялась в четверг, 3 августа. В ней поучаствовали губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Проект предусматривает создание системы орошения для сельхозземель собственного назначения, помещений для содержания дойного стада на 745 мест, спецкорпуса на 630 мест, двух корпусов для содержания телят, корпуса для телок и нетелей, сено- и соломохранилища, склада для хранения комбикормов, доильных залов «Карусель» и «Елочка». Работы оцениваются в 1,3 млрд рублей.

Проектная мощность комплекса — 9 тыс. т молока в год. Реализация инвестпроекта позволит создать 70 рабочих мест. Средняя зарплата работника составит 30 тыс. рублей. Алексей Гордеев отметил, что это достойная зарплата для региона.

Холдинг «Дон-Агро», объединяющий сельскохозяйственные предприятия Россошанского, Павловского, Подгоренского и Каменского районов, появился в 2012 году. Инвестиции агрохолдинга в модернизацию и развитие сельскохозяйственного производства в 2012 — 2016 годах достигли 4 млрд руб.

Контекст

В Воронежской области с 2009 по 2017 год возвели 17 молочных комплексов. В их строительство инвестировали более 19 млрд рублей. Ежегодно в регионе появляются два-три современных молочных комплекса на 1,2 тыс. — 5 тыс. голов.

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