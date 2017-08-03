Декрет № 3 сохранят, но к 1 октября президент ждет его новую версию

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В четверг на совещании о демографической политике и занятости населения президент подчеркнул, что декрет направлен на те 300 тысяч граждан, которые должны работать, но официально нигде не трудятся и не платят налогов государству.

«Общество должно знать, что никакой отмены декрета № 3 быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тысяч мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тысяч где?» — задал вопрос президент. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Он подчеркнул, что именно этих людей надо «заставить работать». «Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо», — добавил Лукашенко.

Обновленный проект декрета — до 1 октября

Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» был принят в апреле 2015 года и распространил свое действие на все отношения с 1 января того года. По нормам декрета, граждане, не участвующие в финансировании госрасходов в течение более 183 дней в году, признавались плательщиками сбора в размере 20 базовых величин. От уплаты сбора был освобожден ряд категорий граждан. В марте 2017 года в Беларуси прошли массовые выступления против декрета, которые, в том числе, были огранизованы и белорусской оппозицией.

После этого власти пообещали, что перечень категорий граждан, которые могут быть дополнительно освобождены от уплаты сбора, будет пересмотрен. Тогда же было принято решение о том, что действие декрета будет приостановлено: лица, которые трудоустроились в 2017 году, освобождаются от уплаты сбора за 2015−2016 годы, если в это время они официально нигде не работали.

Во время совещания президент заявил, что к 1 октября ждет от заинтересованных министерств и ведомств обновленного проекта декрета.

«Как мне доложили, уже завершена подготовка новой редакции декрета № 3. Я хотел бы обстоятельного доклада на эту тему. К первому октября мы должны иметь этот документ», — сказал президент.

Лукашенко заметил, что о своих предпочтениях и концептуальных мыслях на эту тему он уже неоднократно высказывался.

«Еще раз повторюсь: местные органы власти, которые непосредственно контролируют рынок труда и видят каждого человека, и исполнительные органы власти на местах должны иметь все полномочия и рычаги воздействия на этих людей для решения данной проблемы. Вот, что мы должны сделать и прописать в новой редакции декрета», — сказал глава государства.

Он выразил надежду, что, кроме правительства этим вопросом серьезно займутся депутаты. «Это их хлеб. Устраняться от этой проблемы депутату нельзя», — сказал он.

Кто хочет работать, должен иметь такую возможность

Президент подчеркнул, что государство обязано предоставить гражданам, которые желают трудиться, возможность зарабатывать себе на жизнь и платить налоги. По его словам, власть должна оказать помощь всем, кто в этом нуждается, в том числе заниматься переобучением безработных на востребованные на рынке труда специальности и содействовать им в организации своего дела.

«На эту тему слишком много рассуждений в нашем обществе. Поэтому я хотел бы расставить все точки над “i” — кому-то понравится это, кому-то нет. Еще раз подчеркиваю: каждый, кто хочет работать, должен иметь работу, и он в нашей стране ее имеет. И не надо вокруг этого нагнетать какие-то витиеватые процессы и страдать, что нам вот надо кого-то переучивать, потому что многие хотят работать, но не работают. Те, кто хочет работать, у нас работают», — констатировал Лукашенко.

Вместе с тем, добавил президент, есть и та категория населения, кто совсем не желает работать.

«Вот этих господ надо заставить. Они не хотят работать. Пока только разговоры о желании работать. Поэтому больше всего надо акцентировать внимание на тех, кто сегодня не работает и работать не хочет, но должен», — убежден глава государства. Лукашенко также напомнил, что к октябрю необходимо подготовить и ряд других принципиальных документов, в том числе по развитию предпринимательской инициативы и облегчению условий ведения бизнеса.

Не работаешь — плати за госуслуги

По итогам совещания у президента министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала журналистам, что реализацией норм обновленного декрета № 3 будут заниматься местные органы власти.

«Декрет № 3 не отменяется, при этом правительство предлагает новые подходы по стимулированию занятости населения. Акцент делается на органах исполнительной власти на местах. Прежде всего, они работают с трудоспособными гражданами в плане активизации стимулирования и содействия занятости. Всем, кто хочет и может работать, органы исполнительной власти должны предоставить эту возможность и оказать содействие в трудоустройстве», — сказала Костевич.

Тем, кто не участвует в финансировании госраходов, предлагается платить за оказание государственных услуг, такие предложения внесло белорусское правительство.

Министр пояснила, что речь идет об оплате услуг, которые сегодня субсидируются из государственного бюджета. Перечень будет определять правительство, в настоящее время оно работает в этом направлении.

В то же время она добавила, что все варианты, как будет строиться работа в этом направлении, еще изучаются.

Костевич подчеркнула, что к разработке этого перечня услуг подключатся и местные органы власти. Возможно, они конкретизируют общий перечень, предложенный правительством, для своих регионов.

На ID-карту запишут все, чем занимается гражданин.

Костевич также рассказала, что для реализации такого подхода к стимулированию занятости населения будут создаваться базы данных с информацией о роде деятельности каждого гражданина.

«Вы знаете, что к концу 2018 года стоит задача создать Белорусскую интегрированную сервисно-расчетную систему — ID-карту. Получение этой ID-карты и сопряжение через общегосударственную автоматизированную информационную систему на ведомственные базы данных позволит увидеть человека: работает он сегодня или нет. Если не работает, то государство будет уже совершенно по-другому предоставлять услуги», — пояснила она. Президент поддержал возможность рассмотрения такой концепции декрета, однако поручил доработать новую редакцию документа.

Глава государства подчеркнул, что реализация его норм должна уйти из центра на места — в компетенцию местных органов власти.

Лукашенко также поставил задачу как можно быстрее разработать в Беларуси интегрированную сервисно-расчетную систему, поскольку она будет задействована в различных сферах жизни общества.