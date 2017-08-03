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17:13 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов прокомментировал вопрос о преподавании родных языков в школе

УФА, 3 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Глава Башкортостана прокомментировал ситуацию с изучением в школе родных языков. В ходе осмотра строительства лицея № 161 в Демском районе Уфы Рустэм Хамитов ответил на вопрос, который вновь получил широкое обсуждение.

Источник: РИА "Новости"

Глава Башкортостана напомнил, что на заседании Совета по межнациональным отношениям Президент России Владимир Путин назвал родные языки достоянием народов нашей страны, которое нужно беречь, и отметил, что Конституция и законы Российской Федерации дают право изучать родные языки в полном объеме без всяких ограничений. Вместе с тем нельзя заставлять учеников, для которых коренной язык республик не является родным, изучать его против желания.

«Министерство образования Республики Башкортостан еще раз проанализировало ситуацию с изучением родных языков в республике и увидело, что нужно внести изменения в базисные образовательные планы восьмого и девятого классов, касающиеся обязательности изучения башкирского языка как государственного, — прокомментировал Рустэм Хамитов. — Соответствующие приказы будут изданы Министерством образования. Хочу сказать, что это никоим образом не изменит ситуацию в части изучения башкирского, татарского, чувашского, других родных языков. Считаю, никаких опасений в этой части с точки зрения уменьшения часов нет».

Рустэм Хамитов заявил, что республика будет делать все, чтобы сохранить башкирский язык, который находится в зоне риска: носителей языка насчитывается немногим более миллиона человек.

В частности, в школах должны появиться дополнительные, факультативные, уроки для тех, кто хочет углубленно изучать родной язык. Будут внедряться варианты электронного обучения. Так, Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы работает над созданием программы электронного обучения башкирскому языку. Появятся и вечерняя форма обучения для желающих.

«Одним словом, нам надо расширить возможность изучения башкирского, татарского, чувашского, марийского и других языков для тех, кто хочет изучать свой родной язык. На сегодняшний день во всех учебных заведениях созданы условия для изучения родных языков. Никаких ограничений, запретов с точки зрения изучения языков нет», — заявил руководитель региона.

Рустэм Хамитов отметил, что изучение родного языка — это прежде всего выбор родителей, призвал не политизировать вопрос изучения родных языков и обратился к директорам школ с просьбой не допускать спекуляций на эту тему.

«Нельзя волновать учительское сообщество, особенно учителей башкирского языка. Нельзя увольнять учителей башкирского языка, надо сохранять коллективы, поскольку количество часов не уменьшается. Если мы говорим о восьмом-девятом классе, там будут введены дополнительные факультативы. Это тоже нагрузка для учителей, нормальная нагрузка. И если потребуется небольшое финансирование для того, чтобы обеспечить ресурсами и учителями те группы, которые не захотят изучать родные языки, мы эти ресурсы найдем, — подчеркнул глава республики. — Башкирский язык был, есть и будет».

Комментарии
1
Алексей Чернов
а если не хотят изучать? это провокация для возникновения почвы к межнациональной розни. ни каким образом это не сплачивает народы. сплошное навязывание.
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