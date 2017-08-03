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17:14 (мск), источник: Новая Кубань

Мэр Анапы ушел в предвыборный отпуск

В должности его первого заместителя официально утвердили Юрия Полякова.

Краснодар. 3 августа — Новая Кубань. В Анапе состоялась внеочередная сессия Совета муниципального образования.

Так как глава курортного города Сергей Сергеев готовится к выборам в ЗСК и ушел в отпуск, в крае было принято решение усилить команду городской администрации опытным специалистом.

В сессии приняли участие заместитель главы администрации Краснодарского края Юрий Бурлачко и директор краевого департамента внутренней политики Алексей Копайгородский.

Председатель анапского парламента Леонид Кочетов представил кандидатуру Юрия Полякова на должность первого заместителя главы курортного города.

Напомним, что до этого Юрий Федорович руководил департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

 — Вы все его хорошо знаете: он возглавлял Благовещенский сельский округ, трудился заместителем главы города-курорта Анапа. Губернатору было непросто принять это решение, так как человек работал на своем месте, но знание территории дорогого стоит, и оно позволит двинуть вперед и экономическую, и социальную сферу Анапы. — Пояснил позицию краевой администрации Бурлачко.

В пресс-службе мэрии Анапы сообщили, что кандидатуру Полякова утвердили на должность первого заместителя главы города единогласным решением депутатов совета.

Таким образом, в случае, если Сергей Сергеев пройдет в кубанский парламент, в Анапе произойдут существенные кадровые перестановки.

По факту на время нахождения Сергеева в отпуске Поляков становится и.о. Главы администрации. С течением времени статус временно исполняющего обязанности вполне может измениться на постоянный.

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