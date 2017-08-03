В мэрии Тольятти прошли обыски из-за махинаций с бюджетными деньгами
Утром 3 августа в мэрии Тольятти случился большой переполох. Туда с обыском нагрянули сотрудники ОБЭП. Как сообщили в
Утром 3 августа в мэрии Тольятти случился большой переполох. Туда с обыском нагрянули сотрудники ОБЭП. Как сообщили в
По версии следствия, сотрудники ООО СК «АТП № 5» и мэрии Тольятти путем обмана и злоупотребления доверием похитили деньги, выделенные из муниципального и областного бюджетов на строительство жилого дома
В рамках расследования уголовного дела правоохранители провели обыски, в том числе и в тольяттинской мэрии, и изъяли необходимые для следствия документы. Расследование продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД по Самарской области.