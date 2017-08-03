Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Правительство РФ решило обесценить рубль: санкции ему помогут-СМИ
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
К Малахову опубликовали открытое обращение с предложением работы
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Софи Кальчева рассказала, почему рассталась с Басковым – СМИ
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Данко раскрыл обман нового шоу Первого канала - СМИ
В Киеве о желающих паспорт РФ: Пусть катятся
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8«Скирда Патрика»
17:17 (мск), источник: Pro Город Самара

В мэрии Тольятти прошли обыски из-за махинаций с бюджетными деньгами

Утром 3 августа в мэрии Тольятти случился большой переполох. Туда с обыском нагрянули сотрудники ОБЭП. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области, визит полицейских был связан с уголовным делом, возбужденным по статье «Мошенничество».

По версии следствия, сотрудники ООО СК «АТП № 5» и мэрии Тольятти путем обмана и злоупотребления доверием похитили деньги, выделенные из муниципального и областного бюджетов на строительство жилого дома эконом-класса на улице Льва Толстого в Центральном районе города.

В рамках расследования уголовного дела правоохранители провели обыски, в том числе и в тольяттинской мэрии, и изъяли необходимые для следствия документы. Расследование продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД по Самарской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Самарцы смогут организованно посмотреть на частное лунное затмение
Путин предложил запретить изъятие жестких дисков при обысках
Трамп обвинил конгресс в ухудшении отношений с Россией
«Победа» разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета
В Абхазии обнародовали список пострадавших при взрывах россиян
Мосгорсуд заменил на штраф наказание инвалиду Мамаеву
Песков рассказал о рыбалке Путина в Сибири
Boeing Dreamliner нарисовал в небе Boeing Dreamliner
Спорт
Кличко ушел. Великий боксер без великих боев 41-летний украинский тяжеловес, экс-чемпион мира версиям WBA, WBO, IBF и IBO Владимир Кличко объявил о завершении карьеры, которая продолжалась 21 год
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала В Москве продолжается работа над сериалом «Желтый глаз тигра»
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Петербург передал РПЦ землю в престижном поселке
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь