В мэрии Тольятти прошли обыски из-за махинаций с бюджетными деньгами

Утром 3 августа в мэрии Тольятти случился большой переполох. Туда с обыском нагрянули сотрудники ОБЭП. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области, визит полицейских был связан с уголовным делом, возбужденным по статье «Мошенничество».