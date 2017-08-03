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18:53 (мск), источник: Telegraf.by

Минская милиция продает автозаки и другие «бэушные» машины

В Минске милиция распродает автозаки, уазики и легковушки, бывшие в употреблении.

Источник: Telegraf.by

По информации ГУВД Мингорисполкома, на данный момент стоимость выставленных на продажу подержанных машин колеблется от 895 рублей (ВАЗ-2114 легковой хэтчбек 2005 г. в.) до 16 500 рублей (автозак ГАЗ-3309, 2006 г. в.).

Правоохранители предлагают ознакомиться с полным перечнем предложений в социальной сети «Вконтакте».

В ГУВД отметили, что транспортные средства, выслужившие нормативный срок, реализуются через РУП «Белспецконтракт» или списываются в установленном порядке.

По словам начальника автохозяйства ГУВД Мингорисполкома Валерия Травкина, бывшие милицейские машины пользуются спросом у населения. Только в прошлом месяце они продали около 10 машин.

«Для тех, кто увлекается рыбалкой или охотой, этот транспорт незаменим в соотношении «цена-качество», — отметил он.

По его словам, эти машины находятся не в идеальном состоянии, но при косметическом ремонте и замене запчастей автомобиль еще немало отслужит новому хозяину.

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