Трамп уйдет в первый отпуск с начала своего президентства

Источник: AP 2017

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в пятницу отправится в отпуск в принадлежащий ему гольф-клуб в американском штате Нью-Джерси, передает в четверг агентство Associated Press.

Ожидается, что Трамп проведет там 17 дней, и это станет его первым отпуском с момента начала работы на посту президента. Президент на выходных уже посетил этот частный гольф-клуб.