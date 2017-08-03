Трамп уйдет в первый отпуск с начала своего президентства
В течение 17 дней он будет отдыхать в собственном
В течение 17 дней он будет отдыхать в собственном
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в пятницу отправится в отпуск в принадлежащий ему
Ожидается, что Трамп проведет там 17 дней, и это станет его первым отпуском с момента начала работы на посту президента. Президент на выходных уже посетил этот частный
Как отмечает агентство, пока президент будет на отдыхе, в западной части Белого дома заменят систему отопления и охлаждения.