Платону запретили участвовать в судебном процессе

Решение было принято судьей Галиной Москалюк. «Отклоняется, как необоснованный запрос Вячеслава Платона участвовать в судебном процессе», — говорится в решении.

Вместе с тем, суд принял повторный запрос по ознакомлению с материалами уголовного дела, в котором он является фигурантом.

Вячеслав Платон был удален из зала суда за нарушение общественного порядка. По второму делу бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. В 2016 г., обвиняемый, будучи руководителем с мажоритарным пакетом акций трех страховых компаний, которыми он обладал через подставных лиц, организовал кражу денег со счетов данных компаний.