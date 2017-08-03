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22:31 (мск), источник: Noi.md

Платону запретили участвовать в судебном процессе

Кишиневский суд отклонил сегодня запрос бизнесмена Вячеслава Платона участвовать в судебном процессе по второму делу, информирует Noi.md.

Источник: Noi.md

Решение было принято судьей Галиной Москалюк. «Отклоняется, как необоснованный запрос Вячеслава Платона участвовать в судебном процессе», — говорится в решении.

Вместе с тем, суд принял повторный запрос по ознакомлению с материалами уголовного дела, в котором он является фигурантом.

Вячеслав Платон был удален из зала суда за нарушение общественного порядка. По второму делу бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. В 2016 г., обвиняемый, будучи руководителем с мажоритарным пакетом акций трех страховых компаний, которыми он обладал через подставных лиц, организовал кражу денег со счетов данных компаний.

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