Лавров и Тиллерсон договорились обсудить отношения России и США в Маниле

Источник: РИА "Новости"

Переговоры глав внешнеполитических ведомств, как уточнили представители российского министерства, состоялись по инициативе американской стороны. ​ В ходе этого диалога Лавров и Тиллерсон, по данным пресс-службы, также обсудили ситуацию на Корейском полуострове и обменялись ее оценками «в контексте выработки реакции Совбеза ООН на ракетный пуск Пхеньяна 28 июля».

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Лавров, как пояснили в МИДе, в связи с этим «призвал вовлеченные в противостояние стороны к сдержанности и скорейшему возобновлению переговорного процесса». Помимо этого, как добавили в ведомстве, российский министр и глава Госдепа во время переговоров «затронули некоторые другие актуальные мировые и региональные проблемы». Какие именно вопросы обсудили Лавров и Тиллерсон, в министерстве не уточнили. ​