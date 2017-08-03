Лавров и Тиллерсон договорились обсудить отношения России и США в Маниле

Переговоры глав внешнеполитических ведомств, как уточнили представители российского министерства, состоялись по инициативе американской стороны. В ходе этого диалога Лавров и Тиллерсон, по данным пресс-службы, также обсудили ситуацию на Корейском полуострове и обменялись ее оценками «в контексте выработки реакции Совбеза ООН на ракетный пуск Пхеньяна 28 июля».
Лавров, как пояснили в МИДе, в связи с этим «призвал вовлеченные в противостояние стороны к сдержанности и скорейшему возобновлению переговорного процесса». Помимо этого, как добавили в ведомстве, российский министр и глава Госдепа во время переговоров «затронули некоторые другие актуальные мировые и региональные проблемы». Какие именно вопросы обсудили Лавров и Тиллерсон, в министерстве не уточнили.
Ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях. При этом тогда же он заявил, что считает одобренный им документ «недоработанным и антиконституционным». 3 июля на своей странице в Twitter Трамп сообщил, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся «в опасно низкой точке». В этом американский лидер обвинил конгресс, принявший законопроект о санкциях против России большинством голосов.