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20:27 (мск), источник: РБК

Лавров и Тиллерсон договорились обсудить отношения России и США в Маниле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепа США Рекс Тиллерсон условились в ходе телефонного разговора «подробно обсудить перспективы взаимодействия по урегулированию» российско-американских отношений во время встречи на форуме АСЕАН по безопасности. Он состоится в период с 6 по 8 августа в Маниле, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Источник: РИА "Новости"

Переговоры глав внешнеполитических ведомств, как уточнили представители российского министерства, состоялись по инициативе американской стороны. ​ В ходе этого диалога Лавров и Тиллерсон, по данным пресс-службы, также обсудили ситуацию на Корейском полуострове и обменялись ее оценками «в контексте выработки реакции Совбеза ООН на ракетный пуск Пхеньяна 28 июля».

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Лавров, как пояснили в МИДе, в связи с этим «призвал вовлеченные в противостояние стороны к сдержанности и скорейшему возобновлению переговорного процесса». Помимо этого, как добавили в ведомстве, российский министр и глава Госдепа во время переговоров «затронули некоторые другие актуальные мировые и региональные проблемы». Какие именно вопросы обсудили Лавров и Тиллерсон, в министерстве не уточнили. ​

Ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях. При этом тогда же он заявил, что считает одобренный им документ «недоработанным и антиконституционным». ​3 июля на своей странице в Twitter Трамп сообщил, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся «в опасно низкой точке». В этом американский лидер обвинил конгресс, принявший законопроект о санкциях против России большинством голосов.

Комментарии
3
Евгений Евгений
Сколько не обсуждай, а равно один Х
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Александр Моисеев
С раками.
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Сергей Костенко
Пивка попьют...
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