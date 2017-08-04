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19:46 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Можно ли назвать Белый дом помойкой?

Дональд Трамп отбивается от утверждений, будто ему не нравится жить в Белом доме. Судя по фото, Белый дом совсем не выглядит как помойка, как его якобы называет президент. Но, возможно, ему не помешает ремонт?

Источник: AP 2017

Спортивное издание Golf.com написало, что новый президент США якобы объясняет свои частые появления на различных площадках для гольфа по всей Америке партнерам по игре следующим образом: «Этот Белый дом — настоящая помойка».

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Это привело к тому, что Челси Клинтон, которая прекрасно знает Белый дом изнутри, написала в своем «Твиттере»: «Спасибо всем швейцарам, дворецким, горничным, поварам, флористам, садовникам, сантехникам, инженерам и кураторам Белого дома за все, что они делают каждый день».

Позже уже Трамп написал в своем «Твиттере», что сведения о его отношении к президентской резиденции «полностью не соответствуют действительности» и назвал их «фейковыми новостями».

Так "Красная комната" Белого дома выглядела в рождественском убранстве в 2016 году | Источник: AP 2017

Он добавил: «Я люблю Белый дом, одно из самых красивых зданий, которые я когда-либо видел».

Не помойка?

Белый дом совсем не выглядит как помойка на фотографиях, опубликованных Architectural Digest в июле.

Но в Белом доме 132 комнаты, может быть среди тех, что не попали на снимки, действительно есть не очень привлекательные помещения?

Мишель и Барак Обама спускаются по лестнице в Большое фойе Белого дома | Источник: Reuters

На первый взгляд, помещения Белого дома выглядят прекрасно.

Брэдли Паттерсон, несколько десятилетий проработавший в Белом доме, в своей книге «Служить президенту», изданной в 2008 году, подсчитал, что в бюджете Белого дома на ремонт и реставрацию ежегодно заложены 1,6 млн долларов.

И уж конечно Белый дом не кажется дырой 30 миллионам домохозяйств, которые, по данным доклада аналитического центра Center for American Progress 2016 года, живут в домах, признанных опасными из-за их ветхости, плохого отопления, повреждений водоснабжения, утечек газа или повышенного содержания свинца.

Если взять в расчет размер средней американской семьи, то получится, что почти 76 миллионов человек в стране живет в домах, которые могут причинить им и их здоровью «значительный вред».

Библиотека Белого дома тоже украшается к Рождеству | Источник: AP 2017

Вопрос вкуса?

Может быть, если нынешний президент действительно недоволен своей новой резиденцией, это лишь вопрос личного вкуса?

В конце концов, Architectural Digest описал покои Белого дома как «оазис цивилизованности и изысканного вкуса».

Но как выглядит собственный дом Трампа? Его пентхаус в одной из башен Trump Tower в Нью-Йорке, безусловно, выполнен в другой эстетике.

«С одной стороны, [декор] претенциозный, демонстрирующий тот уровень богатства, о котором многие могут только мечтать, — написал Питер Йорк на сайте Politico. — Но заложены в нем и важные параллели — не с итальянским ренессансом или французским барокко, откуда родом его напыщенность, а с чем-то из недавнего прошлого. Я считаю, эстетические пристрастия Трампа — это диктаторский стиль».

По мнению Йорка, автора книги «Диктаторский стиль», интерьер жилища буквально кричит: «Я чрезвычайно богат и немыслимо могуществен», что сильно расходится с менее вычурным стилем Вашингтона. В конце концов, «сдержанный стиль неоклассических общественных зданий» должен «вызывать чувство стабильности и доверия».

В конце ноября 2016 года Дональд Трамп, уже избранный президентом, но еще не вступивший в должность, принимал в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке премьер-министра Японии | Источник: AFP 2017

Тем не менее, Трамп наверняка привнесет что-то свое в Белый дом, как это делают все президенты.

Мы знаем, что он поменял красные занавески на золотые в Овальном кабинете, но то, что происходит за кулисами, менее очевидно.

В начале года Мелания Трамп вызвала декоратора Тэма Канналихама, но неизвестно, что именно она сделает с новым жилищем Трампа.

Стефани Уинстон Волкофф, старшая советница первой леди, заверила сайт о стиле жизни WWD: «Миссис Трамп глубоко ценит исторические аспекты Белого дома и традиционный дизайн и, опираясь на опыт Тэма в традиционном дизайне, они сосредоточены на безболезненной интеграции элегантности и комфорта в пространство, которое станет их домом, где президент, первая леди и [их сын] Баррон будут проводить семейный досуг».

Трамп, похоже, любит золото в отделке, что не слишком сочетается с менее помпезным стилем Белого дома | Источник: AP 2017

Сколько стоит ремонт?

Последний раз Белый дом, возможно, более оправданно называли «помойкой» в конце 1940-х годов — после долгих лет депрессии и Второй мировой войны.

По данным историков, президент Гарри Трумэн вошел в здание и назвал его не только слишком маленьким для его нужд, но также обнаружил скрипящие и качающиеся ванны.

Согласно нескольким докладам, ремонт, начавшийся в 1948 году, стоил 5,7 млн долларов, и включал серьезное расширение. Если посмотреть на ежегодные расходы на содержание здания, можно себе представить, во сколько может обойтись капитальный ремонт сегодня.

Так северо-восточное крыло Белого дома выглядело во время реконструкции в 1950 году | Источник: Harry S. Truman Library and Museum
А так северный портик здания выглядел в 2014 году | Источник: AP 2017

Ремонт Букингемского дворца в Лондоне займет 10 лет и будет стоить 369 миллионов фунтов. Хотя это не очень корректное сравнение: дворец намного больше, в нем 775 комнат.

Последний капитальный ремонт дворца проводился еще в 1950-х годах. Так что, вполне возможно, проблемы официальной резиденции королевы (старые электропроводка, свинцовые трубы, бойлеры), могут быть схожими и за блестящими залами Белого дома.

Однако это кажется менее вероятным, так как в 1993 году в Белом доме проводились работы, призванные сделать его более энергоэффективным.

Во Франции в Версальском дворце с 2003 года также ведется реконструкция стоимостью 500 млн евро, до ее завершения еще три года.

Таким образом, любая масштабная реконструкция будет стоить десятки миллионов. А с учетом многомиллиардной стены Трампа, на которую тоже нужны немалые деньги, кажется маловероятным, что реконструкция Белого дома окажется приоритетным проектом.

Восточная стена парадного обеденного зала Белого дома во время реконструкции позволяла увидеть верхнюю часть стены, относящуюся к 1902 году постройки | Источник: Harry S. Truman Library and Museum
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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