Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ

Источник: AP 2017

Утром Трамп на своей странице в Twitter написал, что отношения Вашингтона и Москвы «находятся на небывало и очень опасно низком уровне». «Можете благодарить Конгресс, тех же людей, которые даже не могут дать нам медстрахование», — отметил он.

Маккейн в своем микроблоге согласился лишь с первым высказыванием Трампа насчет «опасно низкого уровня».

«Вы можете благодарить [президента России Владимира] Путина за нападение на нашу демократию, вторжение к соседям и угрозы в адрес наших союзников», — утверждал сенатор.