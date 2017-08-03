Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/.
ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/.
Утром Трамп на своей странице в Twitter написал, что отношения Вашингтона и Москвы «находятся на небывало и очень опасно низком уровне». «Можете благодарить Конгресс, тех же людей, которые даже не могут дать нам медстрахование», — отметил он.
Маккейн в своем микроблоге согласился лишь с первым высказыванием Трампа насчет «опасно низкого уровня».
«Вы можете благодарить [президента России Владимира] Путина за нападение на нашу демократию, вторжение к соседям и угрозы в адрес наших союзников», — утверждал сенатор.
В среду Трамп подписал ранее принятый Конгрессом закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР. При этом он назвал данный документ ущербным, а ряд его положений — нарушающими Конституцию страны. Одновременно американский лидер выразил надежду на сотрудничество с Москвой.