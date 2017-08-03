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21:13 (мск), источник: ТАСС

Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн в четверг выразил несогласие со словами президента США Дональда Трампа об ответственности американского Конгресса за ухудшение отношений с Россией.

Источник: AP 2017

Утром Трамп на своей странице в Twitter написал, что отношения Вашингтона и Москвы «находятся на небывало и очень опасно низком уровне». «Можете благодарить Конгресс, тех же людей, которые даже не могут дать нам медстрахование», — отметил он.

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Маккейн в своем микроблоге согласился лишь с первым высказыванием Трампа насчет «опасно низкого уровня».

«Вы можете благодарить [президента России Владимира] Путина за нападение на нашу демократию, вторжение к соседям и угрозы в адрес наших союзников», — утверждал сенатор.

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В среду Трамп подписал ранее принятый Конгрессом закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР. При этом он назвал данный документ ущербным, а ряд его положений — нарушающими Конституцию страны. Одновременно американский лидер выразил надежду на сотрудничество с Москвой.

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